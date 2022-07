Talianske lietadlá,ktoré hasili požiar v Českom Švajčiarsku, idú domov

Praha 29. júla (TASR) - Dve talianske lietadlá, ktoré pomáhali s likvidáciou požiaru v Národnom parku České Švajčiarsko, sa v piatok vrátia do Talianska, kde sú potrebné na hasenie iných požiarov. Česko však momentálne rokuje o zapožičaní lietadiel so Švédskom a Španielskom. Pre Českú televíziu to vo štvrtok uviedol generálny riaditeľ hasičského zboru ČR Vladimír Vlček, informuje portál Novinky.cz.



Podľa Vlčka bolo rozhodnutie o návrate talianskych lietadiel neočakávané. Hasiči však teraz hľadajú alternatívy k týmto strojom.



Talianske lietadlá Canadair sú schopné pojať až 6000 litrov vody, ktorú naberajú priamo počas letu. Využívali na to jazero Milada pri Ústí nad Labem, ktoré je od požiaru vzdialené asi 30 kilometrov. Po vodu k nemu chodili zhruba každých 15 až 20 minút.



Český minister vnútra Vít Rakušan označil ešte v stredu nasadenie týchto lietadiel za prelomové v boji s požiarom, ktorý v Českom Švajčiarsku od nedele zasiahol plochu o veľkosti zhruba 1200 hektárov.



Hasiči večer chladili steny skál na pravom brehu rieky Kamenice. V horných častiach národného parku zároveň vytvárajú brázdy, ktoré plnia vodou tak, aby sa oheň cez ne nedostal ďalej. Požiar sa momentálne nešíri, stále však nie je pod kontrolou.



Taliansko aktuálne najviac sužujú požiare v Carso (Kras), čo je oblasť ležiaca pri hraniciach so Slovinskom. Z okolia plameňov tam už evakuovali stovky ľudí. Požiare na mieste vyčíňajú už desať dní, v stredu sa však objavili nové ohniská a požiare sa zhoršili.