< sekcia Zahraničie
Talianske mesto chce prilákať turistov: Premenuje sa
Zmenu navrhol primátor Fabio Perri a v referende ju podporilo približne 55 percent obyvateľov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Rím 23. marca (TASR) - Prímorské talianske mesto Vallecrosia sa po úspešnom miestnom referende premenuje na Vallecrosia al mare (Vallecrosia pri mori) v snahe prilákať viac turistov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Mestečko s približne 6800 obyvateľmi východne od Monaka bolo po stáročia známe len ako Vallecrosia. Jeho história siaha až do obdobia Rímskej ríše. Okrem mena a strojnásobeného rozpočtu vyčleneného na turizmus sa však nič nezmení, rovnaký ostane jeho erb i poštové smerovacie číslo.
Zmenu navrhol primátor Fabio Perri a v referende ju podporilo približne 55 percent obyvateľov. Hnevalo ho vraj, že kvôli slovíčku „Valle“ (v taliančine „údolie“) v názve mesta ho internetové vyhľadávače nesprávne vyhľadávali vo vnútrozemí napriek tomu, že sa nachádza na pobreží mora.
Mestečko s približne 6800 obyvateľmi východne od Monaka bolo po stáročia známe len ako Vallecrosia. Jeho história siaha až do obdobia Rímskej ríše. Okrem mena a strojnásobeného rozpočtu vyčleneného na turizmus sa však nič nezmení, rovnaký ostane jeho erb i poštové smerovacie číslo.
Zmenu navrhol primátor Fabio Perri a v referende ju podporilo približne 55 percent obyvateľov. Hnevalo ho vraj, že kvôli slovíčku „Valle“ (v taliančine „údolie“) v názve mesta ho internetové vyhľadávače nesprávne vyhľadávali vo vnútrozemí napriek tomu, že sa nachádza na pobreží mora.