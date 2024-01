Talianske mesto Monfalcone chce za pľuvanie na ulici dávať pokuty

Terst 15. januára (TASR) - Ak kohokoľvek v severojadranskom prístavnom meste Monfalcone prichytia pri pľuvaní na zem, hrozí mu pokuta do 200 eur. TASR informuje podľa agentúry APA.



Tamojšia starostka Anna Maria Cisintová chce porušovanie slušnosti a čistoty v mesta trestať pokutou od 30 do 200 eur. Zákaz pľuvania nadväzuje na zákaz odhadzovať ohorky cigariet na verejnosti, ktorý začal platiť v minulom roku. Tamojšia mestská polícia za tento priestupok v roku 2023 pokutovala 16 ľudí.



Starostka Cisintová za pravicovú vládnu strana Liga sa v Taliansku v poslednom čase opakovane dostáva do centra pozornosti. V meste sa počas Vianoc zišlo zhruba 8000 moslimov na proteste proti zatvoreniu ich modlitebných centier v meste, ktoré presadila starostka. "Sme moslimovia a sme Taliani," zdôraznili.



Cisintová pri zatvorení centier argumentovala porušením bezpečnostným noriem, a tým, že v nich bol ospevovaný fundamentalistický terorizmus.



Starostka v otvorenom liste počas minulého leta vyzvala moslimskú komunitu na dodržiavanie "západných plážových zvykov", aby sa moslimky nekúpali v mori "oblečené". Vyhrážala sa vydaním zákazu pre burkiny, celotelové plavky, ktoré moslimkám pri mori zakrývajú celé telo okrem tváre a koncov končatín.