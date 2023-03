Talianske obete domáceho násilia budú môcť dočasne bývať v hoteloch

Rím 22. marca (TASR) - Talianska ministerka turizmu Daniela Santanchéová a ministerka pre rodinu a spravodlivé príležitosti Eugenia Roccella v stredu podpísali zmluvu s hotelierskymi združeniami, ktorá umožní ženám a deťom – obetiam domáceho násilia – bývať v hoteloch najviac sedem dní po tom, čo odídu z azylového ubytovania. TASR správu prevzala z agentúry ANSA.



Táto iniciatíva je súčasťou projektu s názvom Qui non sei sola (Tu nie si sama).



"Násilie proti ženám sa každým dňom zhoršuje a často sa deje práve v rámci rodiny," uviedla Santanchéová. Dodala, že myšlienka ubytovať obete domáceho násilia v hoteloch po pobyte v azylových centrách "im umožní na chvíľu zrelaxovať a pomôže im k návratu do normálneho života".



Do projektu sa už prihlásilo približne 1000 hotelov na celom území Talianska. Ženy a deti v nich budú môcť zostať najmenej tri a najviac sedem dní.