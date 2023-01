Talianske organizácie kritizujú pravidlá pre lode pomáhajúce migrantom

Rím 5. januára (TASR) - Dvadsať charitatívnych organizácií vo štvrtok kritizovalo nové pravidlá talianskej vlády vzťahujúce sa na záchranné plavidlá, ktoré pomáhajú migrantom v Stredozemnom mori. Organizácie uviedli, že ohlásené zmeny, ktoré začali platiť tento týždeň, sú v rozpore s medzinárodným právom a povedú k zvýšeniu počtu úmrtí migrantov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Talianske vládne nariadenie je v rozpore s medzinárodným námorným právom, ľudskými právami a európskym právom," uviedli mimovládne organizácie vrátane Lekárov bez hraníc (MSF) v spoločnom vyhlásení. Varovali, že "znížená prítomnosť záchranných plavidiel nevyhnutne povedie k tomu, že sa na mori tragicky utopí viac ľudí".



Lode operujúce v talianskych výsostných vodách musia podľa nového vládneho nariadenia bezodkladne po záchrane migrantov požiadať o zakotvenie v talianskom prístave, ktorý im bol pridelený. To podľa charitatívnych organizácii obmedzí počet osôb, ktorým môžu pomôcť.



Tieto plavidlá často uskutočnia viac záchranných operácii predtým, ako zamieria na breh, píše AFP.



Na základe vládneho nariadenia majú charitatívne organizácie tiež od zachránených zhromažďovať informácie týkajúce sa ich žiadostí o azyl a odovzdať ich talianskym úradom. Podľa mimovládnych organizácií však ide o kompetencie krajín, nakoľko súkromné plavidlá nie sú "vhodným miestom". Ako zdôraznili, azylové žiadosti by sa mali spracúvať na súši po tom, ako sú migranti na bezpečnom mieste a sú naplnené ich základné potreby.



AFP pripomína, že parlament v Ríme má dva mesiace na to, aby sa z daného nariadenia stal zákon a v tomto období môžu byť prijaté isté zmeny. Organizácie preto vyzvali zákonodarcov, aby vyjadrili nesúhlas s týmto plánom, a aby vyzvali aj Brusel či ďalšie krajiny EÚ, aby sa k tomu "rázne vyjadrili".



V roku 2022 prišlo do Talianska podľa údajov tamojšieho ministerstva vnútra viac ako 105.000 nelegálnych migrantov. Väčšinu z nich však zachránili a previezli na pobrežie talianske námorné sily a plavidlá pobrežnej stráže - a nie lode charitatívnych organizácií, píše AFP.