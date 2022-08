Talianske pravicové strany navrhujú pred voľbami prezidentský systém

Rím 13. augusta (TASR) – Plány talianskych pravicových strán zmeniť v prípade volebného víťazstva v krajine ústavu a zaviesť prezidentský systém ako vo Francúzsku či USA sa postarali o rozruch v Ríme. Kontroverziu vyvolal najmä expremiér Silvio Berlusconi vyhlásením, že súčasný prezident Sergio Mattarella by musel pri zavedení nového systému odstúpiť. TASR o tom informuje na základe sobotňajšej správy stanice ORF.



"Vyjadrenia Berlusconiho potvrdzujú, aké veľké je riziko, ktorému je talianska demokracia vystavená v prípade víťazstva pravice," povedal bývalý premiér a expredseda Európskej komisie Romano Prodi pre sobotňajšie vydanie denníka La Repubblica. "Som si istý, že Taliani to pri parlamentných voľbách 25. septembra zohľadnia," dodal.



Podobný názor zastáva líder sociálnych demokratov Enrico Letta. Plány na zavedenie prezidentského systému považuje za chybu. "Posolstvom pravice je, že Taliansko potrebuje silného muža, ktorý všetko zjednoduší," varoval Letta. Vzormi pravice sú podľa neho bývalý americký prezident Donald Trump a maďarský premiér Viktor Orbán.



"Prezidenta Mattarellu som nenapadol ani som nikdy nevyzýval na jeho odstúpenie. Povedal som len niečo, čo je zrejmé, a to, že po prijatí ústavnej reformy o prezidentskom systéme by pred priamou voľbou prezidenta bolo potrebné odstúpenie Mattarellu, ktorý by, mimochodom, mohol byť opätovne zvolený," obhajoval sa Berlusconi.



Podporila ho predsedníčka krajne pravicovej strany Bratia Talianska (FdI) Giorgia Meloniová. "Prezidentský systém je dôležitou reformou, ktorá obsahuje pozitívne prvky aj z ekonomického hľadiska, pretože vďaka politickej stabilite by nám mohli investori dôverovať," vyhlásila.



V prieskumoch pred septembrovými predčasnými voľbami v Taliansku vedie Meloniovej FdI, ktorá vytvorila volebnú koalíciu s Berlusconiho stranou Forza Italia (FI) a populistickým subjektom Liga pod vedením Mattea Salviniho.