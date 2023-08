Talianske prímorské mesto Monfalcone chystá zákaz kúpania v burkinách

Rím 14. augusta (TASR) - Prímorské letovisko Monfalcone na severovýchode Talianska v pondelok oznámilo, že pripravuje zákaz kúpania žien v burkinách alebo v inom oblečení. Správu priniesla tlačová agentúra ANSA.



Burkini si na kúpanie obliekajú niektoré moslimky a zakrýva im prakticky celé telo a vlasy, keďže islam im nedovoľuje odhaľovať sa na verejnosti. Ide zloženinu zo slov burka a bikini.



"Pracujeme na texte príslušného opatrenia, ktoré zakazuje kúpanie v mori v oblečení, v burkinách alebo inak zahaleným osobám. Myslíme to seriózne, do 1. októbra bude opatrenie pripravené," povedala starostka mesta Anna Maria Cisintová, členka populistickej protimigračnej strany Liga Severu.



Cisintová uviedla, že je proti "návratu do stredoveku" a že už napísala otvorený list moslimskej komunite. V ňom ju vyzvala, aby sa ženy nekúpali v oblečení.



V neďalekom meste Terst sa konali v nedeľu v plážovom klube a na kúpalisku protesty, pretože moslimky sa chcú kúpať oblečené.