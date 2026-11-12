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EVAKUOVALI ŠKOLY: V Taliansku dostali ďalšie bombové vyhrážky
Niektoré školy v regiónoch Benátsko, Ligúria, Umbria, Lazio či na Sicílii preventívne evakuovali svoje budovy.
Autor TASR
Rím 12. novembra (TASR) - Školy po celom Taliansku vo štvrtok čelili novej vlne bombových vyhrážok. Vláda premiérky Giorgie Meloniovej avizuje prijatie nového prevádzkového protokolu na riešenie takýchto hrozieb, píše TASR na základe správ agentúr ANSA a Reuters.
Niektoré školy v regiónoch Benátsko, Ligúria, Umbria, Lazio či na Sicílii preventívne evakuovali svoje budovy. Podobne ako v stredu boli vyhrážky podpísané Michailom Andropovom, údajným vodcom skupiny „Vilájet Misoginistan“.
Talianska vláda vo štvrtok uviedla, že zavedie nový prevádzkový protokol na riešenie takýchto varovaní, v rámci ktorého by sa budovy vo všeobecnosti neevakuovali, pokiaľ by neexistovali konkrétne dôkazy o nebezpečenstve.
Na technickej úrovni by o protokole mali rokovať vo štvrtok. Vláda spresnila, že miestne úrady by si mali ponechať právomoci nariadiť evakuáciu v prípade, že sa objavia špecifické a konkrétne rizikové faktory.
Vyhrážky bombovým útokom počas minulého týždňa zasiahli desiatky letov v mnohých častiach Európy a niektoré lietadlá museli odkloniť na iné letiská. Pri následných kontrolách pyrotechnikov sa nikde nenašli výbušné zariadenia. Podobné hrozby dostali prostredníctvom e-mailov aj redakcie médií v Írsku, Bulharsku alebo Británii.
Niektoré školy v regiónoch Benátsko, Ligúria, Umbria, Lazio či na Sicílii preventívne evakuovali svoje budovy. Podobne ako v stredu boli vyhrážky podpísané Michailom Andropovom, údajným vodcom skupiny „Vilájet Misoginistan“.
Talianska vláda vo štvrtok uviedla, že zavedie nový prevádzkový protokol na riešenie takýchto varovaní, v rámci ktorého by sa budovy vo všeobecnosti neevakuovali, pokiaľ by neexistovali konkrétne dôkazy o nebezpečenstve.
Na technickej úrovni by o protokole mali rokovať vo štvrtok. Vláda spresnila, že miestne úrady by si mali ponechať právomoci nariadiť evakuáciu v prípade, že sa objavia špecifické a konkrétne rizikové faktory.
Vyhrážky bombovým útokom počas minulého týždňa zasiahli desiatky letov v mnohých častiach Európy a niektoré lietadlá museli odkloniť na iné letiská. Pri následných kontrolách pyrotechnikov sa nikde nenašli výbušné zariadenia. Podobné hrozby dostali prostredníctvom e-mailov aj redakcie médií v Írsku, Bulharsku alebo Británii.