Talianske školy môžu za určitých podmienok používať detektory kovov
Autor TASR
Rím 29. januára (TASR) - V talianskych školách môžu po novom používať detektory kovov. Vyplýva to z dekrétu, ktorý v stredu večer vydala vláda talianskej premiérky Giorgie Meloniovej s cieľom zabrániť násilným činom na školách. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Podľa dekrétu budú môcť školy za určitých podmienok používať prenosné detektory kovov podobné tým, ktoré sa používajú na letiskách alebo veľkých podujatiach. Cieľom tohto rozhodnutia vlády je zabrániť žiakom, aby prichádzali do školy so zbraňami.
V najnovšom prípade z polovice januára prišiel o život 18-ročný študent po tom, ako ho nožom napadol jeho spolužiak. K incidentu došlo počas vyučovania na jednej zo škôl v prístavnom meste La Spezia. Útočník si nôž s čepeľou dlhou 22 centimetrov do školy priniesol z vonku.
Meloniovej vláda zároveň pripravuje balík bezpečnostných opatrení, ktorý má nastaviť prísnejšie pravidlá pre držbu strelných zbraní.
