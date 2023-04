Talianske úrady nariadili zastrelenie medvedice, ktorá zabila bežca

Rím 29. apríla (TASR) - Talianske úrady v provincii Trentino opätovne nariadili usmrtenie medvedice, ktorá nedávno pripravila o život 26-ročného bežca - a to aj napriek nedávnym protestom zameraným na záchranu jej života, informovala v sobotu agentúra DPA.



Predseda autonómnej provincie Trentitno Maurizio Fugatti koncom týždňa vydal ďalší dekrét, ktorým nariaďuje zastrelenie medveďa, uviedli tamojšie úrady.



Najnovší dekrét však súčasne likvidáciu zvieraťa odkladá do 11. mája, keď sa uskutoční pojednávanie správneho súdu ohľadne osudu medvedice známej pod označením JJ4, ktorá na človeka zaútočila začiatkom apríla.



Krátko po incidente Fugatti prvýkrát nariadil zabitie zvieraťa, miestny správy súd však príkaz po sťažnostiach a žalobách zoskupení na ochranu zvierat zamietol.



V prípade, že sa v máji o jej osude rozhodne, medvedica by mala byť zastrelená "čo najskôr", uvádza sa vo vyhlásení, ktoré to odôvodňuje preventívnym opatrením v záujme bezpečnosti verejnosti.



Medvedica JJ4, známa tiež pod menom Gaia, je sestrou medveďa Bruna, ktorého zabili ešte v roku 2006 v Bavorsku, píše DPA. Od jej odchytenia, ku ktorému došlo 17. apríla, držia 17-ročnú medvedicu v oplotenom výbehu. V Taliansku v súvislosti s prípadom vypukla vášnivá debata ohľadne spolunažívania medveďov a ľudí, píše DPA.