Talianske úrady vyšetrujú raperku Madame pre falošný doklad o očkovaní

Rím 28. decembra (TASR) - Talianska raperka Madame údajne získala falošné potvrdenie o očkovaní proti koronavírusu, no v skutočnosti vakcínu nedostala. Tento podvod ju môže stáť účasť na talianskom hudobnom festivale v Sanreme. V utorok to uviedla agentúra ANSA a denníky La Repubblica a Il Messaggero, informuje TASR.



Dvadsaťročná speváčka Francesca Calearová, ktorá vystupuje pod umeleckým menom Madame, získala spolu s tenistkou Camilou Giorgiovou falošné potvrdenia o vakcinácii. Tieto potvrdenia rozdávala 57-ročná lekárka Daniela Grillone Tecioiu z Vicenzy. Podľa vlastných slov sa tak "snažila chrániť svojich pacientov pred rizikami vakcíny".



Zapojenie Madame do prípadu vyvolalo ohlasy, že raperka má byť vyškrtnutá zo zoznamu umelcov, ktorí majú vystúpiť na budúcoročnom festivale v Sanreme, rovnako ako na tradičnom novoročnom koncerte v Ríme.



Organizátor Sanrema a televízny moderátor Amadeus však speváčku ubezpečil, že "kým sa oficiálne nepreukáže jej vina, bude považovaná za nevinnú" a teda i za súčasť Sanrema.



Agentúra ANSA pripomína, že Madame podpísala už ako 16-ročná zmluvu s hudobným vydavateľstvom Sugar Music. Populárnou sa stala v roku 2019, keď jej pieseň Sciccherie na Instagrame prezdieľal portugalský futbalista Cristiano Ronaldo.