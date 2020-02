Talianske úrady vyzvali na pokoj,prípady koronavírusu sa stabilizovali

Rím 25. februára (TASR) - Taliansko hlásilo v pondelok siedme úmrtie na nový koronavírus, ale predstavitelia krajiny vyzvali na pokoj. Zároveň hlásili, že po víkendovom prudkom náraste prípadov nákazy nasledoval nižší počet infekcií.



Počet nakazených je teraz 229, uviedol v pondelok večer na tlačovej konferencii šéf civilnej ochrany Angelo Borelli. Tento počet je najvyšší v Európe, citovala ho tlačová agentúra AFP.



To však znamená, že k predchádzajúcemu celkovému počtu infikovaných z pondelka rána pribudlo iba desať nových prípadov, čo je oveľa pomalšie tempo šírenia než v predchádzajúcich niekoľkých dňoch.



Podľa názoru Borelliho tieto údaje z Talianska a zo sveta nenaznačujú blížiacu sa pandémiu.







Šesť mŕtvych bolo zo severotalianskeho regiónu Lombardsko, kde úrady izolovali viacero obcí a miest a zaviedli aj bezpečnostné opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu vírusu.



Premiér Giuseppe Conte vyhlásil, že obyvateľov čaká niekoľkotýždňová izolácia.



Uzavretých je jedenásť miest - desať v Lombardsku a jedno v severovýchodnom regióne Benátsko. To znamená, že približne 50.000 obyvateľov má zákaz odtiaľ odísť.



Regionálne úrady takisto nariadili uzatvorenie miest zhromažďovania, ako sú školy, bary, reštaurácie, kiná či diskotéky.



Opatrenia zavedené na severe krajiny postihnú okolo 30 miliónov obyvateľov, napísal denník Repubblica.



Šírenie vírusu narušilo aj známe podujatia ako Milánsky týždeň módy a Benátsky karneval. V pondelok večer minister športu Vincenzo Spadafora takisto oznámil, že šesť futbalových zápasov Serie A sa bude hrať pred prázdnymi tribúnami, rovnako ako stretnutie Európskej ligy UEFA vo štvrtok 27. februára medzi Interom Miláno a Ludogorcom Razgrad.



Zrušené boli tiež predstavenia v slávnej opere La Scala v Miláne.



Bohoslužby v kostoloch v postihnutých regiónoch zrušili a pohrebov sa môžu zúčastniť len najbližší príbuzní.



Starosta Milána, nachádzajúceho sa v prosperujúcom Lombardsku, vyzval ľudí, aby zachovávali pokoj a "nehrnuli sa do supermarketov nakupovať potraviny".



"Mali by sme si nájsť čas a dohliadnuť na najzraniteľnejších, ako sú starí ľudia, lebo sú obzvlášť ohrození," dodal starosta Beppe Sala.



Podľa talianskeho národného štatistického úradu žije v krajine vyše sedem miliónov ľudí vo veku nad 75 rokov.



Taliansko bude v utorok v Ríme hostiť ministrov zdravotníctva zo susedných štátov - Rakúska, Chorvátska, Francúzska, Nemecka, Slovinska a Švajčiarka. Budú diskutovať o epidémii koronavírusu.



Nárast prípadov nákazy v Iráne, Taliansku a Južnej Kórei v posledných dňoch je "hlboko znepokojujúci", uviedla v pondelok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) so sídlom v Ženeve.