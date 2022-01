Talianske úrady zablokovali loď zachraňujúcu migrantov v Stredomorí

Na archívnej snímke loď Ocean Viking. Foto: TASR/AP

Rím 11. januára (TASR) - Úrady v sicílskom prístave Trapani zadržiavajú záchrannú loď Ocean Viking, ktorú predtým podrobili 11 hodín trvajúcej inšpekcii. Podľa agentúry AFP to v utorok uviedla mimovládna organizácia SOS Méditerranée, ktorá plavidlo prevádzkuje.SOS Méditerranée kritizovala zadržanie svojej lode, pričom vyjadrila poľutovanie nad "mimoriadnou dôkladnosťou" inšpekcie tohto záchranného plavidla.Talianska pobrežná stráž často znemožní plavbu lodiam humanitárnych mimovládnych organizácií. Ide o opatrenie, ktoré tieto organizácie považujú za neodôvodnené a politicky motivované a súvisiace s tým, že na mori zachraňujú migrantov snažiacich sa preplaviť do Európy.SOS Méditerranée vo svojom vyhlásení spresnila, že posledná inšpekcia – vykonaná v pondelok v prístave Trapani – bola v poradí šiestou, ktorej bola loď Ocean Viking podrobená od začiatku svojej prevádzky v centrálnej časti Stredozemného mora v auguste 2019.Inšpektori deklarovali, že konštrukcie pridané k lodi na umiestnenie preživších a vybavenie potrebné na záchranné práce, vysvetlila mimovládna organizácia.Upozornila, žeLodi Ocean Viking, ktorá od začiatku roka 2021 zachránila 2832 ľudí, znemožnili talianske úrady plavbu aj v júli roku 2020, a to preAgentúra AFP dodala, že zo severnej Afriky sa na plavbu cez centrálnu časť Stredozemného mora vydávajú tisíce ľudí, často na deravých a preplnených člnoch. Ich cieľom je dostať do Európy.Podľa údajov talianskeho ministerstva vnútra sa v roku 2021 k talianskym brehom doplavilo viac ako 67.000 migrantov. Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov odhaduje, že do Talianska, Grécka, Španielska, Cypru a na Maltu prišlo vlani po mori približne 115.000 ľudí. Pri pokuse dostať sa takto do Európy zahynulo alebo je nezvestných viac ako 1800 ľudí.