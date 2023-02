Talianske úrady zadržali loď zachraňujúcu migrantov

Rím 24. februára (TASR) - Talianske úrady zadržali záchrannú loď humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc (MSF) za údajné porušenie nových vládnych pravidiel o záchranných operáciách v Stredozemnom mori. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Loď Geo Barents zadržali na 20 dní a udelia jej pokutu 2000 až 10.000 eur, uviedol hovorca MSF Maurizio Debanne.



K zadržaniu lode došlo vo štvrtok neskoro večer, keď sa plavidlo Geo Barents nachádzalo na Sicílii. Taliansky parlament len niekoľko hodín predtým zmenil kontroverzné vládne nariadenie o záchrane migrantov na mori na zákon.



"Je neprijateľné byť potrestaný za záchranu životov," uviedla organizácia MSF na sociálnej sieti Twitter. Debanne dodal, že charitatívna organizácia vo veci zvažuje možné právne kroky.



Loď minulý týždeň dopravila do mesta Ancone v regióne Marche v strednom Taliansku 48 zachránených migrantov.



Lode operujúce v talianskych výsostných vodách musia podľa nového zákona bezodkladne po záchrane migrantov požiadať o zakotvenie v talianskom prístave, ktorý im bol pridelený. To podľa charitatívnych organizácii obmedzí počet osôb, ktorým môžu pomôcť.



Od začiatku tohto roka prišlo do Talianska podľa údajov tamojšieho ministerstva vnútra viac ako 14.000 nelegálnych migrantov. Väčšinu z nich však zachránili a previezli na pobrežie talianske námorné sily a plavidlá pobrežnej stráže, nie lode charitatívnych organizácií, píše AFP.