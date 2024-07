Talianske úrady zadržali záchrannú loď, ktorú financuje umelec Banksy

Londýn/Rím 3. júla (TASR) - Talianske úrady zadržali záchrannú loď loď MV Louise Michel pre účasť na záchrane 37 osôb v Stredozemnom mori. Dôvodom je nerešpektovanie úradných príkazov. TASR informuje podľa agentúry Reuters a denníka The Guardian.



Aktivisti, ktorí túto loď prevádzkujú, na sociálnej sieti X uviedli, že bola na 20 dní zadržaná úradmi v talianskom prístave Lampedusa po tom, ako zachránila 37 ľudí.



Finančne ju podporuje aj britský umelec Banksy. V stredu na sociálnej sieti Instagram napísal, že v pondelok v noci v Stredozemnom mori zachránila 17 detí bez sprievodu. "Talianske úrady ju za trest zadržali, čo sa mi zdá byť odporné," uviedol.



Banksy je autorom nafukovacieho člna s figurínami utečencov, ktorý spustili do davu počas minulotýždňového festivalu Glastonbury. Britský minister vnútra James Cleverly to vtedy označil za odporné.



MV Louise Michel je pôvodne loď francúzskeho námorníctva, ktorú kúpili z výnosu predaja Banksyhho diel. Je natretá na ružovo. Loď zadržali i v marci 2023, keď reagovala na núdzové volanie v centrálnej časti Stredozemného mora. Talianske úrady uviedli, že porušila novozavedené pravidlá vlády, čím skomplikovala záchranu.



Banksy je známy svojim spoločenským a politickým aktivizmom. Talianska pravicová vláda zase čelí kritike za postup voči lodiam prevádzkovanýmh charitatívnymi organizáciami.