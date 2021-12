Talianske úrady zaistili umelecké diela za desať miliónov dolárov

Rím 31. decembra (TASR) - Talianska polícia zaistila v Spojených štátoch približne 200 umeleckých diel v celkovej odhadovanej hodnote desať miliónov eur. Informovala o tom vo štvrtok talianska žandarméria Carabinieri, z ktorej vyhlásenia cituje tlačová agentúra DPA.



Medzi danými umeleckými predmetmi sú antické sochy, amfory, vázy a terakotové busty.



"Vyšetrovatelia zrekonštruovali reťaz, ktorá vedie od nelegálnych vykopávok k obchodníkom s umením, americkým múzeám, aukčným domom, umeleckým galériám a súkromným zbierkam," uviedol veliteľ karabinierskeho útvaru pre ochranu kultúrnych pamiatok Roberto Riccardi.



Mnohé z týchto predmetov pochádzajú z rímskeho a etruského obdobia. Väčšina z nich - 160 kusov - bola prevezená späť do Talianska, zvyšok sa stále nachádza na talianskom generálnom konzuláte v New Yorku.



Taliansky minister kultúry Dario Franceschini v súvislosti s akciou hovoril o "výnimočnom znovuzískaní" a dodal, že artefakty sa vrátia na svoje pôvodné miesto. Operácia zahŕňala spoluprácu s americkými úradmi.



Za talianskeho predsedníctva v zoskupení G20 sa jeho členské štáty koncom júla dohodli na prísnejšom stíhaní ilegálneho obchodu s umením.



Špeciálne karabinierske jednotky v tomto roku skonfiškovali takmer 1700 falzifikátov umeleckých diel a zaistili viac než 23.600 archeologických nálezov. Ich celková hodnota sa odhaduje na vyše 427 miliónov eur, píše DPA.



V súvislosti s daným vyšetrovaním bolo obvinených približne 1190 osôb. Nelegálne vykopávky podľa Riccardiho vykonávajú špecializované organizácie. Sú to odborníci, ktorí sú veľmi dobre oboznámení so starovekými civilizáciami.