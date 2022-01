Talianske vládne strany žiadajú Mattarellu, aby zotrval vo funkcii

Rím 29. januára (TASR) – Talianske vládnuce strany požiadali v sobotu prezidenta Sergia Mattarellu, aby zostal v úrade druhé funkčné obdobie po tom, ako sa pri hlasovaní o novej hlave štátu v parlamente nepodarilo od začiatku týždňa nájsť kompromisného kandidáta. Informuje o tom agentúra Reuters.



Mattarella (80) opätovnú kandidatúru opakovane odmietol. V sobotu sa zatiaľ k záležitosti nevyjadril, vzhľadom na ohrozenie politickej stability v krajine sa však nezdá veľmi pravdepodobné, že by mohol odolávať tlaku, píše Reuters.



Premiér Mario Draghi hovoril s Mattarellom v sobotu a povedal mu, že musí zotrvať vo funkcii "pre dobro a stabilitu krajiny", uviedol zdroj z talianskej vlády.



Podľa agentúry AFP sa strany vládnej koalície dohodli na zvolení Mattarellu po tom, ako v siedmom kole hlasovania dostal takmer 400 hlasov.



Ôsme kolo voľby sa začína v sobotu o 16.30 h a na zvolenie prezidenta je v ňom potrebných najmenej 505 hlasov.



Voľba nového prezidenta Talianska prebieha od pondelka. V zbore voliteľov, ktorými je 1009 členov oboch komôr parlamentu a zástupcov regiónov, však nastala patová situácia, keďže hlavné politické bloky neboli schopné dohodnúť sa na kandidátovi so širokou podporou.



Za najvhodnejšieho kandidáta sa považoval súčasný predseda vlády Draghi. O post prezidenta sa aj chcel uchádzať, hlavné strany to však odmietli sčasti pre obavy, že náhla zmena vo vedení kabinetu by mohla viesť k rozpadu koalície a predčasným voľbám.



Prezident je v Taliansku vplyvnou osobnosťou, ktorá vymenúva premiérov a ktorú často povolávajú na riešenie politických kríz v krajine, kde vlády v priemere "vydržia" pri moci sotva jeden rok, približuje Reuters.