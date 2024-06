Talianskeho poslanca po bitke odviezli z parlamentu na vozíku

Rím 13. júna (TASR) – Talianskeho opozičného poslanca v stredu po bitke v dolnej komore talianskeho parlamentu odviezli z budovy na vozíku. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Leonardo Donno z populistickej strany Hnutie piatich hviezd (M5S) spadol na zem po tom, ako v dolnej komore talianskeho parlamentu vypukla šarvátka. Parlament v tom čase rokoval o návrhu zákona o differencovanej autonómii, ktorý predložila ultrapravicová strana Bratia Talianska (FdI) premiérky Giorgie Meloniovej. Návrh v prípade schválenia prisúdi talianskym krajom viac autonómnych právomocí. Opozícia s návrhom nesúhlasí a kritizovala ho.



Regióny najmä na juhu Talianska sa obávajú toho, že štát by mohol na kraje presunúť zodpovednosť za dôležité oblastíi ako je školstvo či zdravotníctvo. Prišiel by tým síce o časť príjmov, no v ekonomicky menej rozvinutých regiónoch by to znamenalo zníženie kvality života obyvateľov.



Počas prvého čítania zákona pred niekoľkými mesiacmi vypukli medzi poslancami v hornej komore talianskeho parlamentu slovné prestrelky.



Teraz počas druhého čítania zákona v dolnej komore opoziční poslanci rozvinuli taliansku zástavu a spievali štátnu hymnu.



Video z parlamentu zachytáva Donna pri pokuse odovzdať vlajku talianskemu ministrovi regionálneho rozvoja a autonómie Robertovi Calderolimu. Parlamentní zriadenci sa mu v tom snažili zabrániť, následne k Donnovi pristúpilo niekoľko vládnych poslancov a vypukla šarvátka.



Predseda dolnej komory parlamentu prisľúbil prešetrenie incidentu. Bezprostredne nebolo jasné, či Donnov pád spôsobili údery päsťou a kopance. Neskôr pre televíznu stanicu La7 vyhlásil, že čaká na kontrolu v nemocnici. Pád podľa jeho slov bol príčinou pádu silný úder do hrudnej kosti, po ktorom nemohol dýchať.



Strana M5S incident na sociálnych sieťach odsúdila ako vážny a hanebný a žiadala prísne a okamžité opatrenia.