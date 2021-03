Talianskeho premiéra Draghiho zaočkovali vakcínou od AstraZenecy

Rím 30. marca (TASR) - Talianskeho premiéra Maria Draghiho zaočkovali v utorok proti novému koronavírusu vakcínou od spoločnosti AstraZeneca. S odvolaním sa na vyjadrenie jeho kancelárie o tom informovala agentúra AFP s tým, že takýmto spôsobom chcel Draghi podporiť očkovanie touto vakcínou.



Draghiho (73) s manželkou zaočkovali vo vakcinačnom centre zriadenom pri železničnej stanici Termini v centre Ríma.



Používanie vakcíny od AstraZenecy pozastavila v marci vyše desiatka väčšinou európskych krajín vrátane Talianska, lebo sa objavili správy o prípadoch tvorby krvných zrazenín po podaní tejto očkovacej látky.



Európska lieková agentúra (EMA) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) však dospeli k záveru, že táto vakcína je bezpečná a mala by sa naďalej používať. Mnohé krajiny vrátane Nemecka, Francúzska či Talianska následne 19. marca očkovanie touto látkou obnovili.



Draghi, ktorý sa postu predsedu vlády ujal vo februári, prisľúbil, že vo svojej krajine zrýchli očkovanie proti novému koronavírusu. Taliansko bolo vlani vôbec prvou európskou krajinou, ktorú vážne zasiahla pandémia. Momentálne táto krajina zažíva už tretiu vlnu pandémie, približuje AFP.



Vo veľkej časti Talianska stále platia prísne epidemiologické obmedzenia. V regióne Lazio, do ktorého patrí aj hlavné mesto Rím, sa však v utorok mohli opätovne - po dvoch týždňoch otvoriť školy a škôlky. Došlo k tomu po tom, ako región prekategorizovali z červenej do tzv. oranžovej zóny, pre ktorú platia menej prísne opatrenia.



V Taliansku aktuálne platí štvorstupňový systém, v súlade s ktorým sú jednotlivé oblasti zaradené do bielych, žltých, oranžových alebo červených zón, a to v závislosti od rizika prenosu nákazy. V bielej ani žltej zóne sa však momentálne nenachádza žiaden región.



Počas veľkonočného víkendu, od soboty 3. do pondelka 5. apríla, bude v tzv. červenej zóne s najprísnejšími opatreniami celá krajina. Úrady tak chcú zamedziť šíreniu vírusu počas sviatkov.



V Taliansku zaznamenali od začiatku pandémie už viac ako 3,5 milióna prípadov nákazy a vyše 108.000 súvisiacich úmrtí.