Talianskeho prezidenta Mattarellu zvolili na druhé funkčné obdobie

Rím 29. januára (TASR) - Taliansky parlament v sobotu úradujúceho prezidenta Sergia Mattarellu potvrdil v tejto funkcii i na druhé sedemročné obdobie, informovala agentúra AP.



Mattarella sobotu popoludní v ôsmom kole voľby získal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov (505) od 1009 členov oboch komôr talianskeho parlamentu. Tí o novej hlave štátu hlasovali od pondelka 24. januára. Mattarella (80) opätovnú kandidatúru opakovane odmietol.



Talianske vládnuce strany ho však v sobotu požiadali, aby zostal v úrade druhé funkčné obdobie po tom, ako sa pri hlasovaní o novej hlave štátu v parlamente nepodarilo od začiatku týždňa nájsť kompromisného kandidáta.



Mattarella do úradu nastúpil 3. februára 2015 po víťazstve v hlasovaní z 31. januára. Jeho predchodca Georgio Napolitano viac ako dva týždne (14. januára) predtým odstúpil z dôvodu vysokého veku. Mal vtedy 89 rokov.



Mattarella sa narodil 23. júla 1941 v Palerme na Sicílii. Do politiky vstúpil po tom, ako jeho brata v roku 1980 zastrelili mafiáni, a pôsobil v nej do roku 2008. Tento vdovec a otec troch detí sa v roku 2011 stal sudcom ústavného súdu.