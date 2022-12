Talianskej premiérke Meloniovej sa vyhrážal smrťou nezamestnaný mladík

Rím 7. decembra (TASR) - Polícia začala v stredu vyšetrovať 27-ročného Sicílčana, ktorý posielal talianskej premiérke Giorgii Meloniovej a jej šesťročnej dcére online vyhrážky smrťou. Údajne tak robil preto, lebo sa mu ako nezamestnanému nepozdával Meloniovej plán na zníženie dávok v hmotnej núdzi. TASR správu prevzala z agentúr ANSA a Reuters.



Podozrivého muža vyšetruje prokuratúra v sicílskom meste Syrakúzy. Polícia prehľadala i jeho dom a zablokovala mu účty na sociálnej sieti Twitter.



Meloniovej pravicová vláda chce budúci rok zrušiť mechanizmus tzv. občianskeho príjmu, v rámci ktorého mali ľudia v hmotnej núdzi garantovaný istý minimálny príjem. Nová premiérka však tvrdí, že zdraví ľudia v produktívnom veku by nemali neobmedzene dlhú dobu žiť zo štátnej podpory.



Podľa Meloniovej návrhu by mali nezamestnaní dostávať uvedenú sociálnu dávku maximálne osem mesiacov. Výnimku budú mať ľudia nad 60 rokov, domácnosti s deťmi a osoby so zdravotným postihnutím. V roku 2024 by mal byť občiansky príjem nahradený inou, ešte nešpecifikovanou alternatívou.



ANSA dodáva, že Meloniovej strana Fratelli d'Italia (Bratia Talianska) označuje vyhrážky premiérke za výsledok nenávistnej atmosféry, ktorú podľa neho v krajine šíri najmä opozičné hnutie Movimento 5 stelle (Päť hviezd) a jej vodca Giuseppe Conte.