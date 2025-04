Talianskemu prezidentovi Mattarellovi zaviedli kardiostimulátor

Rím 16. apríla (TASR) - Talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu v utorok večer prijali v rímskej nemocnici Santo Spirito na operáciu, pri ktorej mu do tela zaviedli kardiostimulátor. Podľa prezidentskej kancelárie išlo o plánovaný zákrok a nie je dôvod na obavy, píše TASR na základe správy agentúry ANSA.



Prezident je po operácii v stabilizovanom stave a dosiaľ sa uňho neprejavili žiadne negatívne symptómy. Zákrok sa začal v utorok večer o 20.00 h a talianska hlava štátu po ňom strávila pokojnú noc na kardiologickom oddelení nemocnice.



Mattarella ešte v deň operácie prijal premiéra Čiernej Hory Milojka Spajiča. Zavedenie kardiostimulátora do tela 83-ročného prezidenta je bežný diagnostický postup na posúdenie stavu koronárnych tepien. Pobyt v nemocnici by nemal značne narušiť program prezidenta na najbližšie dni a týždne.



Prezidentovi na sociálnych sieťach zaželali skoré uzdravenie politici z rôznych talianskych strán. „Posielam prezidentovi Mattarellovi moje najsrdečnejšie želania rýchleho a úplného uzdravenia. Taliansko vás čoskoro očakáva, s rovnakou silou a odhodlaním ako vždy,“ napísala premiérka Giorgia Meloniová na sociálnej sieti X.