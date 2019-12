Umelcovi nevadí, že mu vystavovaný banán zjedol hladný kolega

Rím 11. decembra (TASR) - Talianskemu konceptuálnemu umelcovi Mauriziovi Cattelanovi nevadí, že jeho inštaláciu nazvanú Comedian (Komediant) zjedol iný umelec. Cattelan, známy provokatér, to uviedol v rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera, z ktorého citovala agentúra DPA.



Cattelanovo dielo, ktoré predstavoval banán prilepený na stenu, vystatovala v rámci veľtrhu umenia galéria Perrotin v Miami na Floride. K banánu pristúpil v sobotu gruzínsky umelec David Datuna, ovocie odlepil, ošúpal a zjedol. Svoj kúsok si natočil na video a svojej performancii dal názov "hladný umelec".



"Vôbec ma nezaujíma, že sa to zjedlo, pretože to, čo sa počíta je nápad," uviedol Cattelan v utorkovom rozhovore pre Corriere della Sera. "Vždy sa nájde niekto, kto mi vezme jednu z mojich bábok, ukradne zlatý záchod či zje banán: Všetko toto však podporuje nejaký naratív, ktorý sprevádza moju prácu," dodal.



Galéria Perrotin predala Cattelanovu inštaláciu, ktorej súčasťou bol aj vystavovaný banán, za 120.000 dolárov, čo vyvolalo vo svete umenia kontroverzné reakcie.



Datuna po tom, ako banán zjedol, vyviedol z galérie jeden zo zriadencov, informovala agentúra AFP. "Umelecké dielo nezničil. Banán je (len) myšlienka," povedal denníku Miami Herald Lucien Terras z galérie Perrotin.



Hodnota inštalácie totiž spočíva v certifikáte o pravosti, v ktorom je okrem iného uvedené, že sa konkrétny banán smie vymeniť. Presne to sa krátko po Datunovom výstupe aj stalo.



Maurizio Cattelan sa na titulky médií dostal už v septembri, keď z výstavy jeho diel v britskom Paláci Blenheim odcudzili zlatý záchod ocenený na 4,8 milióna libier (5,7 milióna eur). Vystavovaný záchod bol plne funkčný, pričom návštevníci boli povzbudzovaní, aby ho použili. Umelec toto dielo nazval Amerika.