Talianski biskupi kritizujú vládu, že zatiaľ nepovolí účasť na omšiach

Rím 27. apríla (TASR) - Taliansky premiér Giuseppe Conte sa v pondelok stal terčom kritiky talianskych katolíckych biskupov a dokonca aj niektorých členov svojej vlády za to, že do uvoľňovania reštrikcií platných počas epidémie choroby COVID-19 nezahrnul aj účasť veriacich na bohoslužbách.



Conte predstavil v nedeľu plán postupného zmierňovania obmedzení, čím sa - počínajúc 4. májom - Taliansko začne vracať k svojmu obvyklému životu, uviedla agentúra AFP.



Taliansko eviduje vyše 26.600 obetí epidémie, čo je najviac v Európe a ide aj o druhý najvyšší počet mŕtvych v celosvetovom meradle - viac obetí majú len Spojené štáty.



Počet nakazených v Taliansku klesá a tamojší odborníci sa domnievajú, že miera infekčnosti je dostatočne nízka na to, aby sa ľudia v Taliansku začali postupne vracať do práce.



Od budúceho pondelka sa tak ľudia v Taliansku budú smieť v parkoch prechádzať či behať, pričom však musia zachovávať medzi sebou bezpečný odstup. Otvoria sa aj ďalšie obchody a reštaurácie budú môcť obnoviť výdaj jedla. Od 18. mája budú môcť otvoriť svoje brány aj múzeá - ide o snahu štátu prilákať turistov a pomôcť spustošenému odvetviu hotelierstva a a služieb.



Stále sa však nebudú môcť konať verejné omše a účasť na pohreboch bude obmedzená na 15 ľudí.



Minister zdravotníctva Roberto Speranza súhlasí so záverom vedeckej rady, že "starí ľudia vo farnosti sú príliš zraniteľní na to, aby boli ohrození" účasťou na bohoslužbách, napísal denník La Repubblica.



Talianska biskupská konferencia však vo svojom vyhlásení uviedla, že nemôže akceptovať toto ohrozenie slobody vierovyznania. Kladú tiež otázku, prečo bude za adekvátnych opatrení možné ísť do múzea, ale nie na omšu do chrámu.



Noviny Corriere della Sera napísali, že biskupi u Conteho lobovali za to, aby povolil nedeľné omše za účasti maximálne 20 ľudí, a chceli dosiahnuť, aby sa na svadbách a krstoch mohlo zúčastniť až 15 osôb - v súčasnosti je na nich prítomný len kňaz a najbližší rodinní príslušníci.



Conte v rámci uvoľnenia reštrikcií rozšíril počet ľudí, ktorí sa môžu zúčastniť na pohrebných obradoch. Prisľúbil tiež, že sa bude zaoberať aj otázkou, ako v nasledujúcich týždňoch zmierniť obmedzenia pre účasť na bohoslužbách.



Uznal pritom, že "sloboda vierovyznania patrí k základným právam". "Chápem vaše trápenie, ale musíme o tom ďalej diskutovať s vedeckou radou," dodal.



Talianska ministerka pre záležitosti rodiny Elena Bonettiová označila Conteho rozhodnutie za "nepochopiteľné".



"Je na politikoch, aby chránili blaho krajiny a náboženská sloboda patrí medzi naše základné práva," uviedla.



Denník La Repubblica konštatoval, že politické sily v Taliansku prestali s hádkami, keď štát v podobe epidémie koronavírusu SARS-CoV-2 zasiahla najzávažnejšia kríza od druhej svetovej vojny.



Denník súčasne poznamenal, že Conte si cirkev znepriatelil v kritickom okamihu koronakrízy - práve v čase rozhodovania o tom, ktoré z priemyselných odvetví sa majú otvoriť ako prvé a keď čelí aj rastúcej kritike a tlaku regionálnych lídrov a svojich politických oponentov. "Toto je prvý otvorený konflikt (biskupov) s premiérom," poznamenala La Repubblica. "Bojuje sa o všetko," napísala.



Conte oznámil harmonogram uvoľňovania obmedzení v nedeľu - krátko po tom, ako v Taliansku zaznamenali za uplynulých 24 hodín 260 nových úmrtí na koronavírus, čo je najmenší denný prírastok od 14. marca a o 157 menej, ako deň predtým.



Chorobe COVID-19 alebo s ňou spojeným komplikáciám v Taliansku doteraz podľahlo 26.644 ľudí. Najhorším dňom bol 27. marec, keď denný prírastok obetí dosiahol 919. Z ochorenia sa lieči 106.103 ľudí, okolo 2000 pacientov je na jednotkách intenzívnej starostlivosti.