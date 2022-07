Talianski hasiči bojujú s požiarmi v Toskánsku i pri meste Terst

Rím 20. júla (TASR) – Hasiči v regióne Toskánsko v stredu už druhý deň bojujú s prírodným požiarom, ktorý zo svojich domov vyhnal stovky ľudí. Požiare okrem toho vypukli i na severovýchode krajiny na hranici so Slovinskom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Požiar pri toskánskom mestečku Lucca vypukol v pondelok a zničil už približne 650 hektárov lesa. Oheň začal v noci ohrozovať i niektoré dediny a museli preto evakuovať asi 300 ľudí.



"Niektoré úseky (požiaru) pre vietor zosilneli," uviedol toskánsky guvernér Eugenio Giani s tým, že oheň chcú dostať pod kontrolu do stredajšieho večera.



Prírodné požiare vypukli tento týždeň vo viacerých častiach Talianska. Tie na severovýchode krajiny sa rozšírili už do susedného Slovinska a v ich dôsledku môže mesto Terst ostať bez dodávok vody a elektrickej energie. Úrady v regióne Furlansko-Júlske Benátky sa chystajú vyhlásiť výstrahu pred požiarmi a miestnym obyvateľom odporučili, aby sa zdržiavali doma.



Starosta Terstu Roberto Dipiazza uviedol, že niektoré časti mesta, kde žije približne 200.000 ľudí, môžu ostať bez dodávok elektrickej energie. Podľa neho to môže ovplyvniť fungovanie vodných čerpadiel, a teda aj dodávok vody.



Podľa meteorológov dosiahnu teploty vzduchu na severe a v strede Talianska, ako i v regióne Apúlia na juhu krajiny a na Sicílii a Sardínii tento týždeň 40 stupňov Celzia. Výstraha pred vysokými teplotami bola v stredu vydaná pre deväť miest, pričom vo štvrtok by sa mala rozšíriť na 14 miest vrátane Ríma, Milána a Florencie.