Talianski lekári budú môcť pracovať až do veku 72 rokov

Rím 14. februára (TASR) - Lekári v talianskom štátnom zdravotníctve budú môcť pokračovať v práci až do veku 72 rokov. Doteraz to bolo 70 rokov, pričom nové opatrenie bude platiť do konca roka 2025. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry ANSA.



Zmena má pomôcť zdravotníckemu systému a predložila ju strana premiérky Giorgie Meloniovej Bratia Talianska (FdI) v rámci tzv. vyhlášky "Milleproroghe" (tisíc rozšírení). Takýto typ vyhlášky používajú talianske vlády na zmenu rôznych právnych predpisov, aby sa predĺžila platnosť rôznych vládnych opatrení.



Vďaka nemu sa má zmierniť nedostatok lekárov v talianskom zdravotníctve, pričom lekári, ktorí odišli do dôchodku po septembri 2023, sa môžu v prípade záujmu vrátiť naspäť do práce.