Talianski novinári bojkotovali Meloniovú kvôli spornému zákonu

Rím 4. januára (TASR) - Talianski novinári vo štvrtok bojkotovali tlačovú konferenciu predsedníčky vlády Giorgie Meloniovej pre navrhovanú zmenu zákona, ktorá by podľa nich sťažila informovanie o zatýkaní politikov a iných vysokopostavených osôb. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Členovia Talianskej národnej novinárskej federácie (FNSI) sa nezúčastnili na trojhodinovej koncoročnej konferencii premiérky, ktorá ju z dôvodu ochorenia odložila na nový rok. Protestovali tak proti novele zákona, ktorú v decembri schválili poslanci parlamentu a o ktorej bude čoskoro rokovať i Senát.



"Sme znepokojení schválením novely, ktorá môže ukončiť informovanie o súdnych záležitostiach," povedal šéf samostatného Združenia novinárov (ODG) Carlo Bartoli. "Návrh neodrádza od neuvážených súdnych sporov a namiesto toho neodôvodneným spôsobom obmedzuje práva občanov na slobodné informácie," dodal.



Tento tzv. umlčiavací zákon, ktorý navrhol člen opozičnej centristickej strany Akcia (Az), by novinárom zakázal zverejňovať správy o zatknutí verejných činiteľov až do skončenia predbežného vyšetrovania.



Meloniová poznamenala, že nejde o vládny pozmeňujúci návrh, ale obhajovala text, ktorý schválila dolná komora parlamentu, kde má jej koalícia väčšinu. "Nevidím v tom žiadne umlčiavanie," povedala premiérka a návrh označila za "rovnováhu medzi právom na informácie a právami občana".



Zákon by chránil občana "predtým, ako je odsúdený, a často aj predtým, ako môže uplatniť svoje právo na obhajobu, aby sa neocitol v novinách alebo dokonca v detailoch, ktoré nemusia byť relevantné a ktoré poškodzujú jeho česť", dodala.



Členovia opozičného Hnutia piatich hviezd (M5S) však tvrdia, že cieľom tejto agendy je "zakryť alebo nechať nepotrestané priestupky" skorumpovaných a tých, ktorí majú skryté záujmy.