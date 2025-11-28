Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 28. november 2025
Talianski novinári vstúpili do štrajku pre nízke platy

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Niektoré z najznámejších talianskych médií (denníky Corriere della Sera, Repubblica, Stampa či tlačové agentúry ANSA a AGI) pozastavili činnosť.

Autor TASR
Rím 28. novembra (TASR) - Novinári v Taliansku začali v piatok štrajkovať za vyššie platy a zlepšenie pracovných podmienok v mediálnom prostredí. Na protest proti vládnemu návrhu rozpočtu štrajkujú aj zamestnanci v školstve, zdravotníctve či doprave, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Niektoré z najznámejších talianskych médií (denníky Corriere della Sera, Repubblica, Stampa či tlačové agentúry ANSA a AGI) pozastavili činnosť, pretože zlyhali rokovania o obnovení kolektívnej zmluvy medzi odbormi a vydavateľmi.

„Za posledných 10 rokov bola kúpna sila platov novinárov oslabená infláciou - takmer o 20 percent,“ uviedla Talianska národná novinárska federácia (FNSI) vo vyhlásení. Skritizovala „početné rozpočtové škrty a nízke investície napriek miliónom eur vo forme verejných dotácií“.

Kolektívne zmluvy v Taliansku stanovujú minimálne mzdy a upravujú pracovné podmienky. V oblasti žurnalistiky sa neobnovovala od roku 2014 a novinárske odbory preto žiadajú, aby minimálne mzdy odzrkadľovali prudký nárast životných nákladov.

Novinári žiadajú tiež zavedenie nových pravidiel pre používanie umelej inteligencie a lepšie podmienky pre freelancerov. Podľa FNSI sú „vykorisťovaní“ nízkymi platmi v čase, keď zamestnávatelia rušia zmluvy na plný úväzok.

Podľa talianskeho Zväzu vydavateľov (FIEG) požiadavky novinárov nezohľadňujú „dramatický kontext, v ktorom (tlačové) spoločnosti zaznamenali pokles príjmov o polovicu“. Agentúra AFP uvádza, že hoci v Taliansku nie je nezvyčajný štrajk jednotlivých médií, je nevídané, aby zastavil svoju činnosť celý sektor.
