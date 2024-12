Talianski odborári protestovali proti plánovaným rozpočtovým škrtom

Rím 13. decembra (TASR) - Štrajk proti rozpočtovým plánom ochromil v piatok verejnú dopravu aj fungovanie veľkých talianskych miest a došlo aj k viacerým potýčkam demonštrantov s políciou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Dvadsaťštyrihodinový štrajk sa dotkol verejnej dopravy v Ríme, Miláne a ďalších mestách, kde zasiahol aj nemocnice či školy. Obmedzenie leteckej dopravy však nespôsobil. Do štrajku sa pripojili aj zamestnanci verejnoprávneho telerozhlasu RAI.



V Turíne došlo k stretom medzi políciou a demonštrujúcimi študentmi. Poriadková polícia podľa agentúry ANSA zasahovala obuškami pred tamojšou Polytechnickou univerzitou, kde sa študenti pokúsili prelomiť jej zátarasy. Niektorí z protestujúcich študentov zase na ňu hádzali kamene a vajcia, jedného z nich polícia zadržala.



Demonštrujúci študenti sa v Turíne pokúsili preniknúť aj do miestnej redakcie televízie RAI, ktorú obvinili zo šírenia "dezinformácií" pri správach o Blízkom východe, uvádza ANSA.



Na niekoľkotisícovej demonštrácii v Ríme podľa DPA odpaľovali účastníci petardy smerom k ministerstvu dopravy.



Protesty, ktoré organizátori z radov odborov označili za "generálny štrajk", boli už druhými v priebehu len niekoľkých dní. Podľa všetkého však ani zďaleka nedosiahli intenzitu celoštátneho štrajku z konca novembra, do ktorého sa podľa odborov zapojilo zhruba pol milióna ľudí a výrazne ochromil dopravu vrátane leteckej.



Minister dopravy Matteo Salvini v piatok obvinil odbory, že chcú Taliansko uvrhnúť do "chaosu", a neúspešne sa snažil štrajk časovo obmedziť len na štyri hodiny.



Taliansky parlament v súčasnosti rokuje o rozpočte na rok 2025, pričom pravicová premiérka Giorgia Meloniová dala jasne najavo, že škrty - vo výdavkoch na sociálne zabezpečenie, verejné služby a investície - plánuje presadiť aj napriek protestom.



Vláda pritom uvádza, že jej primárnym cieľom je znížiť štátny dlh Talianska, ktorý je jedným z najvyšších v EÚ. Odbory, naopak, žiadajú zvýšenie platov aj dôchodkov vzhľadom na vysokú infláciu a chcú aj viac peňazí do zdravotníctva i školstva.