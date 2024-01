Talianski poslanci schválili dohodu s Albánskom o migrácii

Rím 24. januára (TASR) - Talianski poslanci v stredu schválili kontroverzne vnímanú dohodu, podľa ktorej budú žiadateľov o azyl zachránených v Stredozemnom mori posielať do dvoch stredísk pre migrantov v Albánsku. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Za dohodu hlasovalo 155 poslancov dolnej komory talianskeho parlamentu, 115 bolo proti a dvaja zákonodarcovia sa hlasovania zdržali. Dokument teraz putuje do Senátu, kde sa tiež očakáva jeho schválenie.



Talianska premiérka Giorgia Meloniová a albánsky premiér Edi Rama sa vlani v novembri dohodli, že Albánsko poskytne dočasné útočisko pre migrantov smerujúcich do Talianska. Rím ako protihodnotu zaplatí výstavbu dvoch stredísk pre 3000 ľudí v prístave Shengjin a v oblasti Gjader na severozápade Albánska. Budú navrhnuté tak, aby mohli od roku 2024 ubytovať približne 36.000 ľudí ročne.



Dohoda s Albánskom, ktoré na rozdiel od Talianska nie je členom Európskej únie, však vyvolala rozsiahlu kritiku zo strany ľudskoprávnych skupín a opozičných politikov v oboch krajinách.



Medzinárodná organizácia Amnesty International (AI) varovala, že dohoda by mohla porušiť medzinárodné záväzky Talianska a poškodiť práva migrantov.



Počas parlamentnej rozpravy opoziční poslanci obvinili Meloniovú zo zneužívania migrantov na "volebnú propagandu". Tiež uviedli, že zmienený projekt by mal na neriadenú migráciu len malý vplyv a je veľmi nákladný. Odhadované náklady sú podľa nich viac ako 650 miliónov eur za obdobie piatich rokov.