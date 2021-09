Talianski študenti ocenili J. Kuciaka a M. Kušnírovú in memoriam

Padova/Bratislava 26. septembra (TASR) - Študenti prestížnej talianskej Univerzity v Padove udelili v sobotu in memoriam ocenenie zavraždenému slovenskému novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho snúbenici Martine Kušnírovej za ich prínos k boju za ochranu ľudských práv. TASR o tom v nedeľu informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



Na slávnostnej ceremónii na pôde Padovskej univerzity sa zúčastnili rodičia Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, slovenská veľvyslankyňa v Taliansku Karla Wursterová a predseda Talianskej národnej tlačovej federácie Giuseppe Giulietti.



Rodičia Jána Kuciaka Jozef a Jana Kuciakovci a mama Martiny Kušnírovej Zlatica Kušnírová si od študentov prebrali Cenu študentskej akademickej rady na počesť Jána a Martiny za ich prínos k boju za ochranu ľudských práv a zásad právneho štátu. Poďakovali študentom za ocenenie a vyzvali ich na pokračovanie v boji za ochranu ľudských práv vo svete.



"Ich násilná smrť a ňou vyvolaná akútna potreba ochrany novinárov umocnili naše vedomie, že hodnoty demokratickej spoločnosti je potrebné pestovať a ich ochranu si neustále pripomínať. Ján a Martina verili v tieto hodnoty, ktoré sa premietali do ich životov a práce," uviedla vo svojom prejave Wursterová. Zároveň poďakovala študentom za zorganizovanie podujatia a za to, ako citlivo vnímajú nevyhnutnosť ochrany demokratických hodnôt v našej spoločnosti.



Na podujatí sa zúčastnila aj investigatívna novinárka a najbližšia spolupracovníčka Jána Kuciaka Pavla Holcová a člen Súdnej rady SR Pavol Žilinčík, uviedol komunikačný odbor MZVEZ SR.



Ceremónia sa uskutočnila z iniciatívy Študentskej akademickej rady magisterského kurzu "Ľudské práva a multi-level governance" Univerzity v Padove. Zároveň bola úvodným podujatím akademického roka 2021-2022. Ocenenie študenti udelili vôbec prvýkrát s cieľom začatia novej tradície aj do budúcich rokov.



Univerzita v Padove, ktorá patrí medzi najstaršie univerzity vo svete, sa dlhodobo venuje ochrane ľudských práv. Nedávno poskytla štipendium aj pre 50 afganských študentiek a študentov.