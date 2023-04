Talianski záchranári našli telá troch mužov, ktorých pochovala lavína

Aosta 14. apríla (TASR) - Záchranárom sa podarilo objaviť telesné pozostatky troch ľudí, ktorí boli od štvrtka nezvestní po páde lavíny v talianskom regióne Valle d'Aosta. V piatok to uviedla agentúra ANSA, informuje TASR.



Osoby, ktoré pri páde lavíny zahynuli, sa zúčastňovali na kurze pre horských vodcov v lokalite Val di Rhemes v okolí hory Tsanteleina blízko hraníc s Francúzskom. Obeťami sú traja muži vo veku 37–44 rokov. Všetci boli skúsení skialpinisti a lyžiari.



Skupinu podľa horských záchranárov počas kurzu prekvapila lavína, ktorá ich zmietla. Vedúcemu kurzu, 49-ročnému horskému vodcovi z údolia Aosty, sa podarilo zachrániť a zostúpiť späť do údolia, kde zalarmoval pohotovostné zložky. Muž neutrpel vážne zranenia; ošetrili ho na pohotovosti neďalekej nemocnice.



Operácia bola extrémne komplikovaná v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok. Záchranné zložky sa preto pokúsili priblížiť k miestu incidentu a k ľuďom pochovaným pod masami snehu pozemnou cestou, keďže operácia pomocou vrtuľníka by bola príliš nebezpečná.