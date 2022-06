Talianski záchranári našli v Apeninách vrak vrtuľníka aj telá 7 obetí

Prečítajte si: V Taliansku zmizol vrtuľník, na palube sa nachádzalo sedem ľudí

Rím 11. júna (TASR) - Talianski záchranári objavili v sobotu v Apeninách vrak vrtuľníka, ktorý ešte vo štvrtok zmizol z radarov. Našli ho vo výške 1922 metrov nad morom v horskej oblasti na hranici regiónov Emilia Romagna a Toskánsko. Zároveň objavili už aj všetkých sedem tiel ľudí, ktorí boli na palube vrtuľníka v čase jeho pádu, informuje agentúra APA.V regióne už od štvrtka prebiehala pátracia a záchranná akcia, do ktorej boli nasadené vrtuľníky aj lietadlá. Vrak vrtuľníka spozoroval v údolí na hore Cusna turista, ktorý následne upovedomil úrady. Talianske letectvo, ktoré sa na záchrannej operácii podieľalo, uviedlo, že k nehode došlo ťažko prístupnej oblasti, do ktorej sa záchranári dostanú len pešo.Vrtuľník smeroval z letiska Tassignano v meste Lucca do mesta Treviso pri Benátkach. Z radarov zmizol vo štvrtok blízkosti mesta Modena v regióne Emilia-Romagna počas búrky.Pilotom vrtuľníka bol 33-ročný Talian, pričom na palube boli ešte štyria občania Turecka a dvaja Libanončania. Obete pracovali podľa médií v papierenskom priemysle a v Trevise mali navštíviť miestny závod na výrobu papiera.