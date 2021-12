Rekordné počty nakazených hlásia Taliansko a Francúzsko

Rím/Paríž/Lisabon 26. decembra (TASR) – Rekordné prírastky osôb nakazených novým koronavírusom za uplynulých 24 hodín hlásili v sobotu Taliansko a Francúzsko. Zatiaľ čo v Taliansku pribudlo za uvedené obdobie 54.762 infikovaných (deň predtým 50.599), vo Francúzsku ich bolo 104.611, čím ich počet prvýkrát prekonal hranicu 100.000 prípadov, informovali svetové agentúry.



Za posledných 24 hodín bolo v Taliansku vykonaných 969.752 testov, čo je tiež rekord od začiatku pandémie, pričom pozitivita dosiahla 5,6 percenta. V nemocniciach leží na jednotkách intenzívnej starostlivosti 1071 pacientov s ochorením COVID-19. Pribudlo aj 144 úmrtí, o tri viac ako v predchádzajúci deň.



Vzhľadom na zvyšujúci sa počet infikovaných sa talianska vláda vo štvrtok rozhodla, že od 1. februára 2022 sa skráti platnosť očkovacích preukazov z deviatich na šesť mesiacov. Rozhodla tiež o skrátení minimálneho odstupu medzi druhou a treťou dávkou vakcíny z piatich na štyri mesiace, povinnom nosení rúšok v exteriéroch a respirátorov triedy FFP2 v kinách, divadlách, múzeách a na športových podujatiach a štadiónoch, ako aj vo verejnej doprave.



Vzhľadom na rýchlo zhoršujúcu situáciu chce aj francúzska vláda sprísniť pravidlá pre gastronomické prevádzky a kultúrne zariadenia. Príslušný zákon by mal kabinet prerokovať na mimoriadnom zasadnutí v pondelok a schválený by mal byť v polovici januára.



Portugalsko sa medzičasom stalo ďalšou európskou krajinou, v ktorej sa stal dominantným koronavírusový variant omikron. Ako v sobotu oznámilo ministerstvo zdravotníctva, 61,5 percenta prípadov infekcie zaznamenaných v stredu bolo pripísaných omikronu. Počet úmrtí a hospitalizácií na jednotkách intenzívnej starostlivosti zostáva zatiaľ "stabilný". Predpokladá sa, že omikron by do konca roka mohol byť v Portugalsku zodpovedný za približne 90 percent infekcií.