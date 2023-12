Rím/Atény 20. decembra (TASR) - Taliansko aj Grécko privítali novú podobu migračného paktu, na ktorej sa v stredu dohodli členské štáty EÚ. Súčasťou dohody má byť mechanizmus solidarity s týmito krajinami na juhu Únie, ktoré čelia najväčšiemu náporu migrantov prichádzajúcim do EÚ cez Stredozemné more. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP.



Taliansky minister vnútra Matteo Piantedosi označil dohodu za "veľký úspech". Krajiny, ktoré sú v súvislosti s náporom migrantov v rámci EÚ v tzv. prvej línii, sa podľa jeho slov vďaka nej už nebudú necítiť osamotené. "Schválenie paktu je veľkým úspechom pre Európu aj Taliansko, ktoré sa teraz bude môcť spoľahnúť na nové pravidlá riadenia migračných tokov a boja proti prevádzačom," uviedol.



Spokojnosť s dohodou vyjadril aj grécky premiér Kyriakos Mitsotakis. Označil ju zároveň za "dôležitú reakciu" na výzvy Grécka, ktoré dlhodobo žiadalo zmenu azylovej politiky. "Ide o dôležitú európsku odpoveď na veľké úsilie (Grécka) o zavedenie prísnej, no spravodlivej imigračnej politiky," povedal počas zasadnutia vlády.



Do Talianska v tomto roku prišlo podľa tamojších úradov cez more už vyše 150.000 ľudí, čo je značný nárast oproti 100.000 ľuďom z vlaňajška. Do Grécka od začiatku roka dorazilo približne 44.900 žiadateľov o azyl, čo je podľa OSN najviac za uplynulé štyri roky. Takmer všetci priplávali na niektorý z gréckych ostrovov ležiacich blízko Turecka.



Talianska vláda pravicovej premiérky Giorgie Meloniovej sa vlani dostala k moci aj vďaka sľubom, že zníži počet prichádzajúcich migrantov.



Zástupcovia členských štátov Európskej únie a Európskeho parlamentu sa v stredu ráno dohodli na znení návrhu hĺbkovej reformy azylového systému EÚ. V budúcnosti by sa v súlade s ním mali zaviesť jednotné postupy na vonkajších hraniciach EÚ a mal by sa tiež vytvoriť mechanizmus solidarity s krajinami na juhu Únie, ktoré sú vystavené silným migračným tlakom.



Reformu ešte musí schváliť plénum Európskeho parlamentu a tiež členské štáty. Jej návrh podľa AFP počíta s vytvorením zadržiavacích zariadení, v ktorých by migranti zostávali až do rozhodnutia o azyle. Zrýchlia sa aj deportácie migrantov, ktorým úrady zamietli žiadosť o udelenie azylu. Prísnejšie by zároveň mali byť posudzovaní migranti prichádzajúci z krajín, ktoré sa považujú za relatívne bezpečné.