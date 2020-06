Taliansko a Interpol spustili novú operáciu proti 'Ndranghete

Rím 25. júna (TASR) - Taliansko a Interpol spustili v stredu operáciu zameranú na to, aby juhotalianska mafia 'Ndrangheta prestala zarábať na ekonomických následkoch pandémie nového koronavírusu. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Jedenásť krajín bude koordinovať sledovanie a zatýkanie podozrivých, ktorí sa pokúšajú napojiť na verejné peniaze uvoľnené vládami na záchranu svojich ekonomík, zasiahnutých dôsledkami tzv. lockdownu (zatvorenia krajiny).



Budú sa tiež snažiť vystopovať pokusy organizovaného zločinu o preniknutie do legálnych firiem.



"Ochorenie COVID-19, ktoré pre celý svet predstavuje najtragickejšiu a najnečakanejšiu pandémiu moderných čias, sa môže stať pre 'Ndranghetu - a pre organizovaný zločin vo všeobecnosti - výnimočnou príležitosťou na dobytie nových trhov a na pranie špinavých peňazí," povedal prezident talianskej polície Franco Gabrielli.



Práve na odvrátenie tejto hrozby bol vypracovaný projekt I-CAN (INTERPOL Cooperation Against 'Ndrangheta / Spolupráca Interpolu proti 'Ndranghete), dodal Gabrielli.



Policajní šéfovia z 11 krajín sa stretli v stredu na videokonferencii, na ktorej spustili mapovanie pohybu unikajúcich zločincov cez jednotlivé hranice, napísala medzinárodná policajná organizácia Interpol vo vyhlásení.



'Ndrangheta má obrovské rezervy finančnej hotovosti, čo znamená, že ich môže ponúkať firmám zápasiacim o prežitie po zatvorení ekonomiky z dôvodu šírenia koronavírusu - a to zločineckej organizácii umožňuje vstup do legálnej ekonomiky, vysvetlil Interpol.



"'Ndrangheta je neviditeľná hrozba a nebezpečný zločinecký podnikateľský partner," uviedol šéf Interpolu Jürgen Stock.



"Týmto spôsobom živí ich kruh sám seba vo vyše 30 krajinách. Musíme konať a tento kruh zastaviť - teraz," povedal naliehavo Stock.



Minulý mesiac talianska polícia oznámila, že prekazila operáciu 'Ndranghety, ktorá sa týkala tendrov na verejné práce v hodnote vyše 100 miliónov eur, kde išlo aj dotácie Európskej únie.



V tejto sieti polícia identifikovala 63 ľudí vrátane 11 verejných predstaviteľov. Polícia zhromaždila dôkazy o údajných podvodoch vo verejných tendroch, zneužívaní úradu a úplatkárstve.



Na projekte I-CAN sa zúčastňuje týchto 11 krajín: Austrália, Argentína, Brazília, Francúzsko, Kanada, Kolumbia, Nemecko, Taliansko, Spojené štáty, Švajčiarsko a Uruguaj.



'Ndrangheta, ktorá má základňu v talianskom regióne Kalábria, prekonala známejšiu sicílsku mafiu Cosa Nostra a stala sa najmocnejšou mafiánskou organizáciou Talianska, ktorá operuje po celom svete.



Veľká policajná akcia proti 'Ndranghete vlani v decembri vyústila do zatknutia 334 ľudí vrátane policajného plukovníka a bývalého poslanca.



Pandémia nového koronavírusu zabila v Taliansku takmer 35.000 ľudí. Krajina sa ešte len vynára z prísnej celoštátnej karantény, ktorej cieľom bolo zastaviť šírenie koronavírusu.