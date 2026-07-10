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Taliansko a Balkán: strategická voľba pre Európu
Editoriál podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce Talianskej republiky Antonia Tajaniho.
Autor OTS
Bratislava 10. júla (OTS) - Od vstupu krajín Balkánu do Európskej únie bude závisieť politická sila nášho kontinentu v nasledujúcich desaťročiach. Ide o najdôležitejšiu geostrategickú investíciu našej doby, pretože bezpečnosť, konkurencieschopnosť a rozširovanie sú dnes neoddeliteľné: bez dokončenia procesu svojho zjednotenia Únia nikdy nedosiahne potrebný rozsah, aby mohla konkurovať v dnešnom svete.
Balkán je súčasťou histórie, geografie a politickej perspektívy Európy. Taliansko z neho urobilo pilier svojej diplomatickej činnosti: ako krajina ležiaca pri Jadrane a Stredozemnom mori si dobre uvedomujeme, že bezpečnosť našich morí závisí aj od stability tohto regiónu. Preto s presvedčením podporujeme urýchlenie procesu jeho pristúpenia k EÚ, aby sa európska rodina opäť zjednotila a rozšíril sa priestor mieru a príležitostí.
Toto úsilie Talianska sa prejavuje rozsiahlou diplomatickou prítomnosťou a neustálym politickým dialógom: od roku 2022 sa uskutočnilo viac ako sto návštev na najvyššej úrovni, bilaterálnych stretnutí a multilaterálnych iniciatív, ktoré sprevádzali reformy kandidátskych krajín a konkrétne podporili ich priblíženie sa k Únii.
Z tohto hľadiska Taliansko iniciuje neformálne zoskupenie „Priatelia Balkánu“, ktoré združuje členské štáty, najviac odhodlané udržať pozornosť Európy na tento región. Dnešné stretnutie, ktoré organizujeme v Ríme za účasti ministrov zahraničných vecí krajín tejto oblasti, potvrdzuje silné politické odhodlanie Talianska vniesť nový impulz do európskeho procesu na Balkáne.
Pristúpenie si vyžaduje hlboké reformy: posilnenie právneho štátu, efektívnosť verejnej správy, digitalizáciu a zvyšovanie kvality inštitúcií. Taliansko podporuje tieto snahy konkrétnymi operačnými nástrojmi. Sme lídrami v oblasti administratívneho partnerstva a krátkodobej technickej pomoci (Twinning a TAIEX), ktoré sú jadrom procesu pristúpenia, pretože umožňujú prenos odborných znalostí, skúseností a inštitucionálnych kapacít do kandidátskych krajín. Na Balkáne je Taliansko prvým členským štátom, pokiaľ ide o počet odborníkov zapojených do týchto programov: veríme totiž, že integrácia by mala prinášať konkrétne a citeľné prínosy v každodennom živote občanov a podnikov už pred pristúpením, čím sa posilní dôvera v európsky projekt. Z tohto dôvodu považujeme za krátkozraké odkladať kroky v procese pristúpenia krajín ako Srbsko, ktoré už dosiahlo pokrok v mnohých kľúčových oblastiach.
Investovať do rastu Balkánu znamená investovať do sily Európy. Taliansko je už dnes jedným z hlavných hospodárskych partnerov tohto regiónu, a to aj prostredníctvom svojich početných podnikov pôsobiacich v tejto oblasti, s objemom vzájomného obchodu presahujúcim 10 miliárd eur a približne 800 podnikmi pôsobiacimi na tomto území, ktoré prispievajú k miestnemu rastu, kvalifikovanej zamestnanosti, modernizácii výroby a prechodu k zelenej a digitálnej ekonomike. Prostredníctvom rozvojovej spolupráce pôsobíme v kľúčových odvetviach, od zdravotníctva po infraštruktúru a od energetiky po vzdelávanie.
Nemenej dôležitou kapitolou je prepojiteľnosť. Balkán je spojovacím článkom medzi Jadranským morom, východným Stredozemím a strednou Európou. Preto podporujeme rozvoj veľkých infraštruktúrnych koridorov, počnúc koridorom VIII, ktorý spojí Jadranské more s Čiernym morom, ako aj posilňovanie železničných, prístavných, energetických a digitálnych sietí. V tomto kontexte sa zameriavame aj na koridor India – Blízky východ – Európa (IMEC), na ktorom spolupracujeme s partnermi, ako sú India a krajiny Perzského zálivu. Vďaka svojej geografickej polohe sa Taliansko chce stať európskym terminálom týchto nových trás, čím sa Balkán stane prirodzeným mostom do strednej Európy a k eurázijským koridorom. Téma konektivity úzko súvisí so strategickou autonómiou nášho kontinentu, bezpečnosťou dodávateľských reťazcov a potravinovou bezpečnosťou. Aj preto sme na dnešné stretnutie pozvali zástupcu generálneho riaditeľa Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) Maurizia Martinu.
Európska integrácia, hospodársky rozvoj a prepojenosť si vyžadujú pevný bezpečnostný rámec. Aj v tejto oblasti má Taliansko kľúčovú zodpovednosť: štrnásťkrát stálo na čele misie NATO KFOR v Kosove, dvakrát velilo misii EULEX Kosovo a trikrát európskej misii EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine, čím sme civilnými aj vojenskými prostriedkami prispeli k regionálnej stabilite a k implementácii Daytonských dohôd.
Integrácia Balkánu je pre Európu geopolitickou voľbou: jeho plné začlenenie do Únie znamená upevnenie jej juhovýchodného krídla, posilnenie jej stability a zvýšenie jej schopnosti pôsobiť na svetovú scénu. Taliansko bude naďalej pracovať na tom, aby európska cesta tohto regiónu zostala dôveryhodná a založená na zásluhách, zároveň však bola rýchlejšia, predvídateľnejšia a bližšia občanom a podnikom. Pre náš kontinent je to nielen otázka historickej súdržnosti, ale aj strategická nevyhnutnosť.
Balkán je súčasťou histórie, geografie a politickej perspektívy Európy. Taliansko z neho urobilo pilier svojej diplomatickej činnosti: ako krajina ležiaca pri Jadrane a Stredozemnom mori si dobre uvedomujeme, že bezpečnosť našich morí závisí aj od stability tohto regiónu. Preto s presvedčením podporujeme urýchlenie procesu jeho pristúpenia k EÚ, aby sa európska rodina opäť zjednotila a rozšíril sa priestor mieru a príležitostí.
Toto úsilie Talianska sa prejavuje rozsiahlou diplomatickou prítomnosťou a neustálym politickým dialógom: od roku 2022 sa uskutočnilo viac ako sto návštev na najvyššej úrovni, bilaterálnych stretnutí a multilaterálnych iniciatív, ktoré sprevádzali reformy kandidátskych krajín a konkrétne podporili ich priblíženie sa k Únii.
Z tohto hľadiska Taliansko iniciuje neformálne zoskupenie „Priatelia Balkánu“, ktoré združuje členské štáty, najviac odhodlané udržať pozornosť Európy na tento región. Dnešné stretnutie, ktoré organizujeme v Ríme za účasti ministrov zahraničných vecí krajín tejto oblasti, potvrdzuje silné politické odhodlanie Talianska vniesť nový impulz do európskeho procesu na Balkáne.
Pristúpenie si vyžaduje hlboké reformy: posilnenie právneho štátu, efektívnosť verejnej správy, digitalizáciu a zvyšovanie kvality inštitúcií. Taliansko podporuje tieto snahy konkrétnymi operačnými nástrojmi. Sme lídrami v oblasti administratívneho partnerstva a krátkodobej technickej pomoci (Twinning a TAIEX), ktoré sú jadrom procesu pristúpenia, pretože umožňujú prenos odborných znalostí, skúseností a inštitucionálnych kapacít do kandidátskych krajín. Na Balkáne je Taliansko prvým členským štátom, pokiaľ ide o počet odborníkov zapojených do týchto programov: veríme totiž, že integrácia by mala prinášať konkrétne a citeľné prínosy v každodennom živote občanov a podnikov už pred pristúpením, čím sa posilní dôvera v európsky projekt. Z tohto dôvodu považujeme za krátkozraké odkladať kroky v procese pristúpenia krajín ako Srbsko, ktoré už dosiahlo pokrok v mnohých kľúčových oblastiach.
Investovať do rastu Balkánu znamená investovať do sily Európy. Taliansko je už dnes jedným z hlavných hospodárskych partnerov tohto regiónu, a to aj prostredníctvom svojich početných podnikov pôsobiacich v tejto oblasti, s objemom vzájomného obchodu presahujúcim 10 miliárd eur a približne 800 podnikmi pôsobiacimi na tomto území, ktoré prispievajú k miestnemu rastu, kvalifikovanej zamestnanosti, modernizácii výroby a prechodu k zelenej a digitálnej ekonomike. Prostredníctvom rozvojovej spolupráce pôsobíme v kľúčových odvetviach, od zdravotníctva po infraštruktúru a od energetiky po vzdelávanie.
Nemenej dôležitou kapitolou je prepojiteľnosť. Balkán je spojovacím článkom medzi Jadranským morom, východným Stredozemím a strednou Európou. Preto podporujeme rozvoj veľkých infraštruktúrnych koridorov, počnúc koridorom VIII, ktorý spojí Jadranské more s Čiernym morom, ako aj posilňovanie železničných, prístavných, energetických a digitálnych sietí. V tomto kontexte sa zameriavame aj na koridor India – Blízky východ – Európa (IMEC), na ktorom spolupracujeme s partnermi, ako sú India a krajiny Perzského zálivu. Vďaka svojej geografickej polohe sa Taliansko chce stať európskym terminálom týchto nových trás, čím sa Balkán stane prirodzeným mostom do strednej Európy a k eurázijským koridorom. Téma konektivity úzko súvisí so strategickou autonómiou nášho kontinentu, bezpečnosťou dodávateľských reťazcov a potravinovou bezpečnosťou. Aj preto sme na dnešné stretnutie pozvali zástupcu generálneho riaditeľa Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) Maurizia Martinu.
Európska integrácia, hospodársky rozvoj a prepojenosť si vyžadujú pevný bezpečnostný rámec. Aj v tejto oblasti má Taliansko kľúčovú zodpovednosť: štrnásťkrát stálo na čele misie NATO KFOR v Kosove, dvakrát velilo misii EULEX Kosovo a trikrát európskej misii EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine, čím sme civilnými aj vojenskými prostriedkami prispeli k regionálnej stabilite a k implementácii Daytonských dohôd.
Integrácia Balkánu je pre Európu geopolitickou voľbou: jeho plné začlenenie do Únie znamená upevnenie jej juhovýchodného krídla, posilnenie jej stability a zvýšenie jej schopnosti pôsobiť na svetovú scénu. Taliansko bude naďalej pracovať na tom, aby európska cesta tohto regiónu zostala dôveryhodná a založená na zásluhách, zároveň však bola rýchlejšia, predvídateľnejšia a bližšia občanom a podnikom. Pre náš kontinent je to nielen otázka historickej súdržnosti, ale aj strategická nevyhnutnosť.
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