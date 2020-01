Auto vrazilo do skupiny turistov, šiesti to neprežili

Bolzano 5. januára (TASR) - Šiestich ľudí smrteľne zranilo auto, ktoré v noci na nedeľu na severe Talianska vrazilo do skupiny turistov. Predpokladá sa, že obete pochádzali z Nemecka, uviedol hovorca polície z mesta Bolzano pre agentúru DPA.



Vozidlo podľa hovorcu narazilo do skupiny ľudí okolo 1.00 h neďaleko mesta Bruneck (Brunico) v Južnom Tirolsku. Polícia vyšetruje presné okolnosti nehody a zisťuje totožnosť obetí. Podľa miestnych médií bol vodič auta, ktorý prežil, pod vplyvom alkoholu.



Talianska verejnoprávna stanica Rai Südtirol informovala, že vozidlo vrazilo v obci Luttach im Ahrntal do skupiny 17 ľudí. Viacerí z nich utrpeli zranenia, niektorí ťažké, pričom šesť osôb zomrelo ešte na mieste nehody. Podľa správy po nej zasahovalo 160 členov pohotovostných zložiek. Tlačovú konferenciu v obci avizovali na nedeľňajšie dopoludnie.



Oblasť, kde došlo k nehode, leží v severotalianskej Autonómnej provincii Bolzano - Horná Adiža, nazývanej aj Južné Tirolsko, neďaleko hranice s Rakúskom a je známa ako stredisko zimných športov.



Len minulý víkend prišli pri lavíne v Južnom Tirolsku o život traja Nemci.