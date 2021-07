Autobus na Capri sa zrútil z cesty a dopadol k pláži

Rím 22. júla (TASR) – Autobus verejnej dopravy na talianskom ostrove Capri vo štvrtok prerazil ochranné zábradlie na ceste a dopadol do oblasti plážového letoviska. Jeho vodič zomrel, viacero ďalších osôb utrpelo zranenia. Oznámili to hasiči a starosta mestečka Capri, na ktorých sa odvolala tlačová agentúra AP.



Hasiči na Twitteri napísali, že v autobuse sa viezlo 11 ľudí. Vozidlo zišlo z cesty neďaleko obľúbenej turistickej oblasti ostrova s názvom Marina Grande. Ostrov Capri sa nachádza v Neapolskom zálive v regióne Kampánia v južnom Taliansku.



Starosta mestečka Capri Marino Lembo pre taliansku štátnu televíziu povedal, že vodič autobusu zomrel krátko po havárii. Vážne zranenia utrpeli štyria cestujúci, vrátane dieťaťa, ktoré vrtuľník previezol z ostrova do nemocnice v Neapole. Správu priniesli talianske médiá.



Menej závažné zranenia utrpelo niekoľko ďalších pasažierov, dodali talianske médiá.



Štátna televízia uviedla, že autobus sa zrútil z cesty do hĺbky približne päť-šesť metrov. Autobus podľa dostupných informácií prerazil niekoľko stavieb a dopadol mimo miesta, kde sa slnili ľudia.



Talianske médiá informovali, že niektorí návštevníci pláže po tom, ako začulo hlasné zvuky havárie, inštinktívne skočili do mora a ponorili sa, aby sa chránili.



Starosta Capri podľa denníka La Repubblica povedal, že príčina nehody nie je zatiaľ známa.