Taliansko avizovalo právne kroky po oneskorení dodávok vakcín

Miláno 25. januára (TASR) - Taliansko podnikne právne kroky proti spoločnostiam Pfizer Inc a AstraZeneca v súvislosti s oneskorením dodávok vakcín proti novému koronavírusu. Cieľom je získať dohodnuté dávky, nie žiadať odškodné, oznámil v nedeľu minister zahraničných vecí Luigi Di Maio. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Snažíme sa o to, aby sa náš očkovací plán nezmenil," povedal Di Maio vo verejnoprávnej televízii RAI.



Taliansky premiér Giuseppe Conte v sobotu vyhlásil, že odkladanie dodávok vakcín je "neprijateľné" a možno ho pokladať za vážne porušenie zmluvných záväzkov. Dodal, že Taliansko využije všetky dostupné právne nástroje.



Di Maio po otázke, prečo podľa neho farmaceutické firmy boli nútené oznámiť obmedzenia dodávok, vyjadril názor, že jednoducho prisľúbili viac, než dokážu splniť.



"Aktivujeme všetky kanály, aby Európska komisia urobila všetko, čo môže, preto, aby prinútila týchto pánov dodržať svoje kontrakty," dodal minister.



Pfizer minulý týždeň oznámil, že dočasne spomaľuje dodávky vakcín v Európe, aby podnikol výrobné zmeny, ktoré zvýšia produkciu.



V piatok vysokopostavený predstaviteľ pre Reuters povedal, že AstraZeneca tiež informovala Európsku úniu, že zníži dodávky svojej vakcíny proti COVID-19 pre EÚ o 60 percent z dôvodu výrobných problémov.



Námestník talianskeho ministra zdravotníctva Pierpaolo Sileri v nedeľu povedal, že v dôsledku zníženia dodávok oznámeného týmito dvoma firmami sa vakcinácia ľudí vo veku viac ako 80 rokov v Taliansku oneskorí o asi štyri týždne. Očkovanie zvyšku obyvateľstva by sa malo posunúť o asi šesť až osem týždňov.



"Takéto zdržanie postihuje celú Európu a dobrú časť sveta, ale som presvedčený, že toto zdržanie možno neskôr dohnať," uviedol v televíznom rozhovore.