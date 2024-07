Benátky od štvrtka obmedzia turistické skupiny na maximálne 25 osôb

Rím 31. júla (TASR) - Benátky od štvrtka obmedzia veľkosť turistických skupín na 25 osôb v rámci najnovšieho pokusu obmedziť množstvo ľudí v úzkych uličkách a kanáloch tohto mesta. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy tlačovej agentúry Reuters.



Miestne úrady tiež zakážu turistickým sprievodcom používať megafóny v rámci opatrení zameraných na "ochranu pokoja obyvateľov" a zabezpečenie voľnejšieho pohybu chodcov.



Tieto opatrenia mali pôvodne platiť od júna a ich porušovateľom môžu byť uložené pokuty od 25 do 500 eur. Obmedzenia sa vzťahujú na centrum mesta a na ostrovy Murano, Burano a Torcello.



Pravidlá pre turistické skupiny majú niekoľko výnimiek. Do počtu sa nezapočítavajú deti do dvoch rokov a obmedzenia neplatia pre návštevy študentov alebo osoby na vzdelávacom zájazde.



Benátky sa v apríli stali prvým mestom na svete, ktoré zaviedlo systém platieb pre návštevníkov v rámci experimentu zameraného na odradenie "jednodňových" turistov od príchodu v čase dopravných špičiek. Pilotný projekt trval 29 dní a skončil sa v júli. Teraz nastal priestor pre jeho vyhodnocovanie a rozhodnutie, ako pokračovať v budúcnosti.



Poplatok za jeden mesiac testovania obohatil mestskú pokladnicu o vyše 2,425 milióna eur. Počas niektorých dní mesto zaregistrovalo vyše 25.000 platiacich turistov. Poplatok sa vyberal v čase od 8.30 do 16.00 h. Návštevníci mohli prostredníctvom internetu získať QR kód, ktorý si stiahli do mobilov a použili ho na zaplatenie.



Benátky sú jedným z najnavštevovanejších miest na svete, ročne ich navštívi približne 15 miliónov turistov. Masový turizmus je pre mesto zdrojom vysokých príjmov, zároveň ho však aj výrazne poškodzuje.



Negatívne dôsledky masového turizmu spôsobili, že UNESCO v uplynulých rokoch už dvakrát zvažovalo zaradenie Benátok na Zoznam lokalít Svetového dedičstva v ohrození.



Prvýkrát sa to podarilo odvrátiť obmedzením plavby veľkých výletných lodí cez kanál Giudecca a druhý raz ohlásením rozhodnutia o vyberaní denného vstupného.