Benátsko sprísnilo opatrenia pre osoby nakazené koronavírusom

Rím 7. júla (TASR) - Severotaliansky región Benátsko sprísnil opatrenia týkajúce sa osôb nakazených novým koronavírusom, ktoré nedodržiavajú nariadenia lekárov. Ľuďom, ktorí porušia karanténu a domácu izoláciu, hrozí pokuta až 1000 eur, informovala v utorok agentúra APA.



V dokumente obsahujúcom opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu, ktorý predstavil šéf regionálnej vlády Luca Zaia, sa spomína aj nútený prevoz do nemocnice, v prípade, ak pacient odmietne konať v súlade s odporúčaním lekára.



Zaia zároveň vyjadril nádej, že postihy za porušovanie epidemiologických opatrení budú sprísnené aj na celotalianskej úrovni.



Mnoho prípadov nákazy podľa neho súvisí s Talianmi, ktorí sa do krajiny vrátili zo zahraničia. V Benátsku hlásili od 1. júla 28 nových prípadov infekcie, z ktorých 15 bolo importovaných.



Počet nových prípadov je vzhľadom na päťmiliónovú populáciu Benátska len minimálny, uviedol Zaia. Miestne úrady však podľa neho napriek tomu nesmú zanedbať žiadne ohnisko nákazy.



Talianske média medzičasom informovali, že v Ríme sa v komunite pochádzajúcej z Bangladéša objavilo 39 nakazených. Pozitívne testovaných bolo 14 z 225 pasažierov letu z Dháky do Ríma, ktorých následne umiestnili do karantény.