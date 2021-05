Berlusconiho opätovne hospitalizovali

Rím 11. mája (TASR) – Bývalého talianskeho premiéra Silvia Berlusconiho v noci z pondelka na utorok opätovne hospitalizovali v milánskej Nemocnici sv. Rafaela, z ktorej ho prepustili len 30. apríla po tom, ako tam trávil 24 dní. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaný zdroj oboznámený s touto záležitosťou.



Štvornásobný predseda talianskej vlády bol počas apríla hospitalizovaný v súvislosti s následkami choroby COVID-19, ktorú prekonal vlani na jeseň. Berlusconi sa vtedy dostavil do nemocnice na kontrolné vyšetrenie, po ňom sa ho však lekári rozhodli hospitalizovať na ďalšie pozorovanie. Ešte v marci pritom absolvoval v nemocnici bežné prehliadky.



V januári bol líder strany Vpred Taliansko (Forza Italia) prijatý do nemocnice pre problémy so srdcom. V roku 2016 podstúpil operáciu srdca a v minulosti prekonal i rakovinu prostaty.



Vo štvrtok sa mal politik zúčastniť na vypočúvaní v rámci súdneho pojednávania vo veci obvinení z podplácania svedkov počas súdneho konania v kauze známej ako „bunga bunga" večierky za účasti veľmi mladých žien. Pre Berlusconiho hospitalizáciu bolo pojednávanie už niekoľkokrát odročené.