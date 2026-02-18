< sekcia Zahraničie
Taliansko bude na zasadnutí Rady mieru zastupovať Tajani
Tajani ešte v pondelok vyhlásil, že podobne ako Európska komisia sa Taliansko bude na zasadnutiach Rady mieru zúčastňovať iba ako pozorovateľ.
Rím 18. februára (TASR) - Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani v stredu potvrdil, že na štvrtkovom zasadnutí Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa bude namiesto premiérky Giorgie Meloniovej zastupovať svoju krajinu on. TASR o tom informuje podľa správy agentúry ANSA.
Tajani ešte v pondelok vyhlásil, že podobne ako Európska komisia sa Taliansko bude na zasadnutiach Rady mieru zúčastňovať iba ako pozorovateľ. Ako dôvod uviedol rozpor stanov organizácie s talianskou ústavou.
„Pôjdem do Washingtonu zastupovať Taliansko ako pozorovateľ na tomto prvom zasadnutí Rady mieru, aby som sa zúčastnil na prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa obnovy Gazy a budúcnosti Palestíny,“ vyhlásil Tajani počas návštevy Tirany.
Trump založil Radu mieru 22. januára. Jej hlavnou úlohou by malo byť dohliadanie na povojnovú obnovu Pásma Gazy. Účel Rady mieru sa však medzičasom zmenil na riešenie rôznych medzinárodných konfliktov, čo vyvolalo obavy, že šéf Bieleho domu chce vytvoriť inštitúciu konkurujúcu OSN. Znepokojenie vyjadrili aj niektoré členské krajiny EÚ.
