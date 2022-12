Rím 22. decembra (TASR) - Taliansko čakajú najteplejšie Vianoce za posledných 50 rokov, uviedol vo štvrtok popredný taliansky meteorológ Andrea Garbinato. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry ANSA.



Stredná a južná časť Apeninského polostrova, ako aj ostrovy Sardínia a Sicília zrejme zaznamenajú teploty, ktoré stúpnu nad doterajšie rekordy dosiahnuté na Vianoce: a to v roku 2009 v meste Pescara s 24 stupňami Celzia, v Catanii s 22 °C, v Bari s 21 °C a Ríme s 20 °C, informoval Garbinato na webovej stráne www.iLMeteo.it.



Nové vianočné maximá zrejme zaznamenajú aj v sicílskom meste Palermo, ktorého rekord 22 °C siaha do začiatku 70. rokov 20. storočia, a v severotalianskej Bologni, ktorej rekord 20 °C je z toho istého obdobia.



Africká tlaková výš počas nasledujúcich niekoľkých dní zosilnie a prinesie do strednej a južnej časti Talianska mierne, pokojné počasie, ktoré potrvá až desať dní. Pádska nížina a ďalšie časti talianskeho severu však budú mať zamračené počasie s lokálnymi prehánkami, informoval Garbinato.