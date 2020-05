Celkový počet úmrtí sa v marci v Taliansku zvýšil takmer o polovicu

Rím 4. mája (TASR) - Taliansko zaznamenalo v marci 2020 v súvislosti s pandémiou koronavírusu 49,4 percentný nárast v celkovom počte úmrtí v porovnaní s priemernými údajmi pre tento mesiac z posledných piatich rokov. Informovali o tom v pondelok agentúry AFP a DPA.



V Taliansku v období od 20. februára do 31. marca 2020 zomrelo viac ako 90.000 ľudí. To je o 38,7 percent viac, ako priemerné údaje z obdobia rokov 2015-19, ktoré zodpovedajú približne 65.000 úmrtiam.



Príslušné údaje poskytli taliansky štatistický úrad ISTAT a národný zdravotnícky inštitút (ISS).



V Taliansku tento rok v období od 20. februára do 31. marca zaznamenali o približne 25.000 úmrtí viac ako je priemer z posledných rokov. Talianske úrady pritom v tomto období oficiálne potvrdili len 13.710 úmrtí na následky ochorenia COVID-19, ktoré je spôsobené koronavírusom.



Zvyšné úmrtia, ktoré prevyšujú dlhodobý priemer, mohli byť podľa ISTAT osoby infikované koronavírusom, u ktorých však nákazu nezistili. Mohlo ísť aj u ľudí s inými zdravotnými problémami, ktorým však neposkytli primeranú zdravotnú starostlivosť, pretože zdravotnícky systém bol preťažený v dôsledku pandémie.



ISTAT dodal, že viac ako 90 z percent úmrtí, ktoré prevyšujú bežné údaje, zaznamenali v oblastiach s vysokým počtom prípadov nákazy koronavírusom. Išlo najmä o oblasti na severe krajiny.



Ochorenie COVID-19 si v Taliansku od potvrdenia prvých prípadov nákazy 31. januára do nedele 3. mája vyžiadalo životy 28.884 ľudí, ako vyplýva z oficiálnych štatistík.