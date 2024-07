Taliansko chce mať po 13 rokoch opäť svojho veľvyslanca v Sýrii

Rím/Damask 26. júla (TASR) — Taliansko chce po 13 rokoch aj napriek pokračujúcej občianskej vojne v Sýrii opäť vyslať svojho veľvyslanca do Damasku. Uviedol to v piatok taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani, informuje TASR na základe správ agentúr DPA a AP.



Toto rozhodnutie zdôvodnil Tajani na pôde parlamentu tým, že Európska únia musí zabrániť Rusku vytvoriť monopol na diplomatické vzťahy s touto blízkovýchodnou krajinou.



V Sýrii od marca 2011 prebieha občianska vojna, ktorá si vyžiadala tisíce životov civilistov. Napriek izolácii zo strany západných krajín režim prezidenta Baššára Asada opäť získal kontrolu nad približne dvoma tretinami územia krajiny, a to aj vďaka podpore Moskvy.



Podľa Tajaniho musí EÚ po 13 rokoch prispôsobiť svoju politiku voči Sýrii "vývoju situácie". Dodal, že jeho krajina má v tejto otázke aj podporu Rakúska, Chorvátska, Grécka, Českej republiky, Slovinska, Cypru a Slovenska.



Taliansko, podobne ako väčšina krajín EÚ, v uplynulých rokoch riešilo diplomatické záležitosti so Sýriou prostredníctvom svojho veľvyslanectva v Libanone. Talianske veľvyslanectvo v Damasku však nebolo nikdy oficiálne zatvorené.



Susedné arabské krajiny postupne obnovili vzťahy so Sýriou. Najvýznamnejší krok prišiel minulý rok, keď bola Sýria znovu prijatá do Ligy arabských štátov.