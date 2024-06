Taliansko chce mať podpredsedu Európskej komisie

Luxemburg 24. júna (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová v pondelok potvrdila, že jej krajina má záujem o funkciu podpredsedu Európskej komisie (EK). Na základe správy agentúry AFP o tom informuje TASR.



Podľa talianskeho ministra zahraničných vecí Antonia Tajaniho by Taliansko chcelo obsadiť miesto podpredsedu EK a ďalšieho komisára s dôležitým portfóliom. Tajani to uviedol pred novinármi počas zasadnutia ministrov zahraničných vecí EÚ v Luxemburgu. Pred tohtotýždňovým summitom lídrov krajín EÚ si ministri dali za cieľ vyriešiť otázku vedenia v inštitúciách po nedávnych voľbách do európskeho parlamentu (EP).



Meloniová sa domnieva, že relatívny úspech jej pravicovej frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) v týchto voľbách by sa mal odraziť aj vo vedúcich funkciách. Lenže zatiaľ to vyzerá tak, že štyri najvyššie posty v EÚ sa rozdelia medzi tie frakcie, ktoré dominujú v EP - teda medzi Európsku ľudovú stranu (EPP), Socialistov a demokratov (S&D) a frakciu Obnovme Európu (RE).



Ako ďalej informovala agentúra AFP, Taliansko má záujem o "silnú komisársku úlohu na prospech priemyslu a poľnohospodárstva". Podpredseda by sa podľa nich mal "angažovať v otázke zmeny klímy, ale nie fundamentalistickým spôsobom".



Talianska pravica dlhodobo tvrdí, že environmentálna politika EÚ zašla pod vedením odchádzajúceho vedenia EK príliš ďaleko. Tajani sa v tomto duchu vyjadril vo svojom víkendovom rozhovore pre francúzske médiá.



EK má momentálne sedem podpredsedov, ktorí konajú v mene predsedu a koordinujú prácu v oblasti svojej pôsobnosti spolu s ďalšími eurokomisármi.



Očakáva sa, že súčasná predsedníčka EK Ursula von der Leyenová (EPP) by sa mala vrátiť do tejto funkcie, bývalý portugalský premiér Antonio Costa (S&D) by sa mal stať predsedom Európskej rady a Kaja Kallasová, súčasná estónska premiérka, by sa mala stať vysokou predstaviteľkou zahraničnej politiky EÚ. Súčasná predsedníčka europarlamentu Roberta Metsolová (EPP) podľa všetkého zostane na svojej pozícii.