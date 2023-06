Taliansko chce po nehode YouTuberov sprísniť zákon o premávke

Rím 22. júna (TASR) - Talianski zákonodarcovia rozhodujú o reformách zákona o cestnej premávke. Pravidlá sa rozhodli sprísniť po minulotýždňovej dopravnej nehode, pri ktorej prišiel o život päťročný chlapec. Jedno z áut vtedy šoférovala skupina YouTuberov plniaca internetovú výzvu. Vo štvrtok to uviedla agentúra ANSA, informuje TASR.



"Nový zákon navrhuje pridať do vzdelávacieho kurikula dopravnú výchovu, zamerať sa na prevenciu a zvýšenú kontrolu (účastníkov cestnej premávky) či doživotne odoberať vodičské oprávnenia osobám, ktorí opakovane sadali za volant pod vplyvom alkoholu či drog a spôsobili smrteľnú nehodu," povedal taliansky minister dopravy Matteo Salvini.



Návrh zákona tiež uvádza, že čerství držitelia vodičského oprávnenia budú mať počas prvých troch rokov zákaz viesť vozidlá s výkonom motora vyšším ako 70 kilowattov. Vodičský preukaz bude odobraný aj osobám, ktoré šoférovali pod vplyvom omamných látok alebo počas vedenia vozidla telefonovali.



Zákon navrhuje aj vyššie pokuty za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti a nesprávne parkovanie, ako i zlepšenie bezpečnosti na železničných priecestiach a zvýšenú ochranu cyklistov – autá budú musieť pri obiehaní ľudí na bicykli dodržať odstup vo vzdialenosti 1,5 metra.



Nové pravidlá sa týkajú aj elektrických kolobežiek. Tie budú musieť byť po novom označené evidenčným číslom a poistené; pre ich šoférov bude počas jazdy povinná prilba.



ANSA pripomína, že debata o bezpečnosti cestnej premávky sa v Taliansku spustila po minulotýždňovej zrážke luxusného Lamborghini SUV s vozidlom značky Smart, v ktorom sedela matka a dve deti. Jedno z nich nehodu neprežilo. Lamborghini šoférovali YouTuberi zo skupiny "The Borderline" zameranej na plnenie rôznych extrémnych internetových výziev.