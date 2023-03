Taliansko chce postaviť most medzi Kalábriou a Sicíliou

Rím 18. marca (TASR) - Po dlhých rokoch ťahaníc talianska vláda výrazne pokročila s plánom výstavby mosta cez Messinský prieliv, ktorý oddeľuje Sicíliu od pevninského Talianska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA. Vládny kabinet premiérky Giorgie Meloniovej vo štvrtok (16. 3.) schválil dekrét o "naliehavých opatreniach pre vybudovanie stabilného spojenia medzi Sicíliou a Kalábriou". Parlament má teraz dva mesiace na to, aby dekrét zmenil na zákon.



V súčasnosti sa možno na Sicíliu dostať z pevniny iba letecky alebo trajektom. O projekte v minulosti rokovalo viacero talianskych vlád. Naposledy ho presadzoval bývalý predseda vlády Silvio Berlusconi v roku 2000. Kritici v tom čase projekt odmietali ako zbytočný a nebezpečný vzhľadom na riziko zemetrasení v regióne. Podľa ekológov je projekt okrem vysokých finančných nákladov spojený aj s veľkými záťažami pre životné prostredie.



Most merajúci približne 3,2 kilometra by sa stal jedným z najdlhších lanových mostov na svete. Minister infraštruktúry Matteo Salvini povedal, že je to historický deň nielen pre Kalábriu a Sicíliu, ale pre celé Taliansko.



Expremiér a šéf konzervatívnej strany Forza Italia Berlusconi uviedol, že most podporí ekonomiku talianskeho juhu a vyjadril presvedčenie, že projekt tentoraz už nikto nezastaví. Minister zahraničných vecí Antonio Tajani k tomu dodal, že so stavebnými prácami by sa malo začať už v roku 2024.